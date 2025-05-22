В Іспанії засекретили справу про вбивство Андрія Портнова

Суддя в Іспанії, яка розглядає справу про вбивство, оголосила справу таємною.

Фото: Reuters

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», екс-заступника глави Адміністрації Президента Віктора Януковича Андрія Портнова застрелили біля американської школи в іспанському Мадриді. За даними поліції, у Портнова здійснили декілька пострілів.

Як пише видання EFE з посиланням на джерела у Вищому суді справедливості Мадрида, суддя в Іспанії, яка розглядає справу про вбивство, оголосила справу таємною.

Також зазначається, що на місці знайшли 9 гільз, але точна кількість вогнепальних поранень, яких завдали Портнову, досі невідома.

Іспанська поліція вважає, що вбивство скоїли троє людей: стрілець та двоє спільників, які нібито сприяли його втечі з околиць школи до великої лісистої місцевості, що з'єднує Мадрид із муніципалітетом Посуело-де-Аларкон.

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