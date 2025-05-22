В Испании засекретили дело об убийстве Андрея Портнова

Судья в Испании, рассматривающая дело об убийстве, объявила материалы дела секретными.

Фото: Reuters

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», бывшего заместителя главы Администрации Президента Виктора Януковича Андрея Портнова застрелили возле американской школы в испанском Мадриде. По данным полиции, в Портнова было произведено несколько выстрелов.

Как пишет издание EFE со ссылкой на источники в Высшем суде справедливости Мадрида, судья в Испании, которая ведет дело об убийстве, объявила его засекреченным.

Также сообщается, что на месте преступления были найдены 9 гильз, однако точное количество огнестрельных ранений, нанесенных Портнову, до сих пор неизвестно.

Испанская полиция считает, что убийство совершили трое человек: стрелок и двое сообщников, которые якобы помогли ему скрыться с окраин школы в большую лесистую местность, соединяющую Мадрид с муниципалитетом Посуэло-де-Аларкон.

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