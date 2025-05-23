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Границы полномочий Минюста: Верховный Суд определил природу контроля за регистрационными действиями нотариуса

08:38, 23 мая 2025
Верховный Суд высказался относительно юрисдикции судов в разрешении споров в сфере применения закона о государственной регистрации юридических лиц.
Границы полномочий Минюста: Верховный Суд определил природу контроля за регистрационными действиями нотариуса
Фото: freeradio.com.ua
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Лицо обратилось в суд с иском к Минюсту о признании противоправным и отмене приказа, которым отказано в удовлетворении его жалобы на действия государственного регистратора, осуществившего регистрацию изменения руководителя гаражного кооператива на основании протокола собрания, достоверность которого истец считал сомнительной.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, а апелляционный суд оставил решение без изменений. Истец подал кассационную жалобу, в которой ссылался на неправильное применение Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований» от 15 мая 2003 года № 755-IV и ненадлежащее выяснение судами обстоятельств относительно полномочий лиц, подписавших протокол общего собрания кооператива.

Верховный Суд отказал в удовлетворении кассационной жалобы, подчеркнув, что Минюст обладает исключительно формально-правовыми полномочиями в сфере рассмотрения жалоб на действия государственных регистраторов и не уполномочен оценивать содержание или достоверность решений общих собраний юридических лиц. Предмет проверки Минюста ограничивается процедурными вопросами — комплектностью и оформлением документов, а не их правомерностью по существу.

Таким образом, Суд подчеркнул, что подача административного иска к Минюсту не является надлежащим способом разрешения корпоративных споров относительно действительности решений органов управления — для этого следует обращаться в хозяйственный суд.

Суд подчеркнул, что регистрационные действия частного нотариуса соответствовали требованиям Закона № 755-IV: была удостоверена подлинность подписей 24 лиц, документы поданы в надлежащей форме, в установленные сроки, с соблюдением требований к оформлению. Жалобы, касающиеся действительности собраний или полномочий подписантов, не могут быть предметом административного спора, поскольку являются корпоративным конфликтом, который подлежит рассмотрению в хозяйственном суде.

Верховный Суд также обратил внимание, что Коллегия Минюста исчерпывающе проверила соответствие документов требованиям к государственной регистрации, а истец не указал в жалобе к Минюсту конкретных нарушений, предусмотренных частью первой статьи 15 и частью четвертой статьи 17 Закона № 755-IV.

Истец ошибочно выбрал административный способ защиты своих прав: регистрационное действие нотариуса было основано на формально надлежащих документах, и Минюст не мог оценивать законность решения уполномоченного органа управления кооператива, а следовательно, не был обязан удовлетворять жалобу.

Основные правовые выводы Верховного Суда в этом деле:

  • Полномочия Минюста при рассмотрении жалоб на действия или бездействие государственных регистраторов, субъектов регистрации или их территориальных органов по Закону № 755-IV и Порядку рассмотрения жалоб на решения, действия или бездействие государственного регистратора, субъектов государственной регистрации, территориальных органов Министерства юстиции, утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины от 25 декабря 2015 года № 1128, ограничиваются контролем процедурных моментов (соблюдение сроков, надлежащее оформление документов, наличие подписей и т.д.);
  • Отмена регистрационных действий Минюстом возможна только в случае выявления формальных нарушений требований к оформлению документов, подаваемых для государственной регистрации, предусмотренных частью первой статьи 15 Закона № 755-IV, и/или подачи заявителем для государственной регистрации юридического лица ненадлежащих документов, перечень которых определяется статьей 17 Закона № 755-IV;
  • Отказ Минюста в удовлетворении жалобы из-за отсутствия формальных нарушений является правомерным, а в случае возникновения споров относительно содержания документов или правомерности решений уполномоченных органов юридических лиц Минюст не является надлежащим органом для их разрешения, поскольку не может исследовать законность проведения собраний участников юридического лица или достоверность их результатов.

Постановление Верховного Суда от 4 марта 2025 года по делу № 320/12042/23 (административное производство № К/990/38752/24).

Автор: Наталя Мамченко

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Верховный Суд минюст нотариус

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Границы полномочий Минюста: Верховный Суд определил природу контроля за регистрационными действиями нотариуса

Верховный Суд высказался относительно юрисдикции судов в разрешении споров в сфере применения закона о государственной регистрации юридических лиц.

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