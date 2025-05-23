Границы полномочий Минюста: Верховный Суд определил природу контроля за регистрационными действиями нотариуса

Лицо обратилось в суд с иском к Минюсту о признании противоправным и отмене приказа, которым отказано в удовлетворении его жалобы на действия государственного регистратора, осуществившего регистрацию изменения руководителя гаражного кооператива на основании протокола собрания, достоверность которого истец считал сомнительной.
Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, а апелляционный суд оставил решение без изменений. Истец подал кассационную жалобу, в которой ссылался на неправильное применение Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований» от 15 мая 2003 года № 755-IV и ненадлежащее выяснение судами обстоятельств относительно полномочий лиц, подписавших протокол общего собрания кооператива.
Верховный Суд отказал в удовлетворении кассационной жалобы, подчеркнув, что Минюст обладает исключительно формально-правовыми полномочиями в сфере рассмотрения жалоб на действия государственных регистраторов и не уполномочен оценивать содержание или достоверность решений общих собраний юридических лиц. Предмет проверки Минюста ограничивается процедурными вопросами — комплектностью и оформлением документов, а не их правомерностью по существу.
Таким образом, Суд подчеркнул, что подача административного иска к Минюсту не является надлежащим способом разрешения корпоративных споров относительно действительности решений органов управления — для этого следует обращаться в хозяйственный суд.
Суд подчеркнул, что регистрационные действия частного нотариуса соответствовали требованиям Закона № 755-IV: была удостоверена подлинность подписей 24 лиц, документы поданы в надлежащей форме, в установленные сроки, с соблюдением требований к оформлению. Жалобы, касающиеся действительности собраний или полномочий подписантов, не могут быть предметом административного спора, поскольку являются корпоративным конфликтом, который подлежит рассмотрению в хозяйственном суде.
Верховный Суд также обратил внимание, что Коллегия Минюста исчерпывающе проверила соответствие документов требованиям к государственной регистрации, а истец не указал в жалобе к Минюсту конкретных нарушений, предусмотренных частью первой статьи 15 и частью четвертой статьи 17 Закона № 755-IV.
Истец ошибочно выбрал административный способ защиты своих прав: регистрационное действие нотариуса было основано на формально надлежащих документах, и Минюст не мог оценивать законность решения уполномоченного органа управления кооператива, а следовательно, не был обязан удовлетворять жалобу.
Основные правовые выводы Верховного Суда в этом деле:
Постановление Верховного Суда от 4 марта 2025 года по делу № 320/12042/23 (административное производство № К/990/38752/24).
Автор: Наталя Мамченко
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