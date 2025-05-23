Межі повноважень Мін’юсту: Верховний Суд визначив природу контролю за реєстраційними діями нотаріуса

Особа звернулася до суду з позовом до Мін’юсту про визнання протиправним та скасування наказу, яким відмовлено в задоволенні її скарги на дії державного реєстратора, що здійснив реєстрацію зміни керівника гаражного кооперативу на підставі протоколу зборів, достовірність якого позивач вважав сумнівною.
Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову, а апеляційний суд залишив рішення без змін. Позивач подав касаційну скаргу, в якій посилався на неправильне застосування Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» від 15 травня 2003 року № 755-IV та неналежне з’ясування судами обставин щодо повноважень осіб, які підписали протокол загальних зборів кооперативу.
Верховний Суд відмовив у задоволенні касаційної скарги, наголосивши, що Мін’юст має виключно формально-правові повноваження у сфері розгляду скарг на дії державних реєстраторів і не уповноважений оцінювати зміст або достовірність рішень загальних зборів юридичних осіб. Предмет перевірки Мін’юсту обмежується процедурними питаннями – комплектністю та оформленням документів, а не їх правомірністю по суті.
Відтак, Суд наголосив, що подання адміністративного позову до Мін’юсту не є належним способом вирішення корпоративних спорів щодо дійсності рішень органів управління — для цього слід звертатися до господарського суду.
Суд підкреслив, що реєстраційні дії приватного нотаріуса відповідали вимогам Закону № 755-IV: було засвідчено справжність підписів 24 осіб, документи подано у належній формі, у межах строків, із дотриманням вимог до оформлення. Скарги, що стосуються дійсності зборів чи повноважень підписантів, не можуть бути предметом адміністративного спору, оскільки є корпоративним конфліктом, який підлягає розгляду в господарському суді.
Верховний Суд також звернув увагу, що Колегія Мін’юсту вичерпно перевірила відповідність документів вимогам до державної реєстрації, а позивач не навів у скарзі до Мін’юсту конкретних порушень, передбачених частиною першою статті 15 та частиною четвертою статті 17 Закону № 755-IV.
Позивач помилково обрав адміністративний спосіб захисту своїх прав: реєстраційна дія нотаріуса була заснована на формально належних документах, і Мін’юст не міг оцінювати законність рішення уповноваженого органу управління кооперативу, а отже, і не був зобов’язаний задовольняти скаргу.
Основні правові висновки Верховного Суду у цій справі:
Постанова Верховного Суду від 4 березня 2025 року у справі № 320/12042/23 (адміністративне провадження № К/990/38752/24).
Автор: Наталя Мамченко
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