Зеленский заявил, что обсудил с представителями правительства улучшение экономических возможностей граждан

По его словам, речь идет о рабочих местах и социальных возможностях.

Фото: ukrainianworldcongress.org

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с представителями Кабмина улучшение экономических возможностей граждан. Об этом он сказал в вечернем обращении 22 мая.

«Обсудили важнейшие экономические шаги — что может дать больше стабильности нашим людям в долгосрочной перспективе. Рабочие места, технологическое развитие и гарантированные социальные возможности для наших людей — это три ключевых приоритета», — сказал он.

Также он добавил, что сегодня продолжил разговоры с европейскими партнерами, с которыми обсуждал поддержку переговорного процесса, поддержку прекращения огня, поддержку всех совместных форматов работы в Европе.

«Пригласил сегодня Грецию, Северную Македонию, Сербию, Словению, Молдову принять участие в следующем саммите Украина – Юго-Восточная Европа. Впереди еще несколько звонков. Хочу поблагодарить всех, кто с нами, кто с Украиной и кто готовит новые пакеты нашей оборонной поддержки», — заявил он.

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