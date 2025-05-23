Администрация Трампа лишила Гарвард права обучать иностранцев – что решил суд

США заблокировали визы для иностранцев в Гарварде из-за обвинений в антисемитизме и связях с Китаем – вместо этого университет подал в суд.

Фото: Welcome to MA

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Администрация президента Дональда Трампа отменила разрешение Гарвардскому университету принимать иностранных студентов. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Министерства внутренней безопасности США, вуз потерял сертификацию по программе студенческих и обменных виз (SEVP), что фактически запрещает обучение иностранцев в этом заведении. В то же время Федеральный суд в Калифорнии запретил администрации Трампа автоматически аннулировать студенческие визы без индивидуального рассмотрения. Как сообщает Bloomberg, судья Джеффри Уайт заблокировал практику массового лишения статуса иностранцев в системе SEVIS, что создавало угрозу их депортации. Суд отметил, что такие действия являются нарушением федеральных процедур и могут быть признаны «произвольными и необоснованными».

Суть дела

Администрация Дональда Трампа заблокировала Гарвардскому университету возможность принимать иностранных студентов, нанеся заведению серьезный удар и доведя противостояние с ведущими вузами до беспрецедентного уровня. Решение об аннулировании сертификации Гарвардского университета в программе Student and Exchange Visitor Program (SEVP), принятое Министерством внутренней безопасности, запрещало поступление новых иностранных студентов в Гарвард и лишало легального статуса тех, кто уже учится, если они не переведутся в другое заведение. Параллельно было заморожено федеральное финансирование университета на сумму более $2,6 млрд.

Позиции сторон

Администрация США заявила, что руководство Гарварда создало опасную среду, «позволив антиамериканским агитаторам преследовать и нападать на людей, в том числе еврейских студентов», а также «сотрудничать с Коммунистической партией Китая». Министр Кристи Ноэм пообещала восстановить сертификацию только при условии предоставления университетом полного отчета о дисциплинарных взысканиях и записи протестов за последние пять лет.

Гарвардский университет в своем иске назвал указ «незаконным» и заявил о готовности предоставить любые данные, но отверг обвинения в попустительстве насилию или антисемитизму.

Судебное вмешательство

Федеральный суд в Калифорнии остановил попытки администрации США лишать иностранных студентов легального статуса без индивидуального рассмотрения. Соответствующее решение принял окружной судья Джеффри Уайт, сообщает Bloomberg.

Постановление блокирует практику массового аннулирования регистраций студентов в системе SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System), которую правительство аргументировало борьбой с лицами, якобы связанными с уголовными делами. Однако суд признал действия властей нарушающими установленные федеральные процедуры.

Речь идет об иностранных студентах, которые могли потерять свой статус в США без всякого предупреждения или рассмотрения, что грозило им депортацией или арестом. Судья Уайт отметил, что истцы имеют серьезные основания доказывать, что решение правительства было «произвольным и необоснованным».

Это решение не касается непосредственно университетов, однако оно стало символическим на фоне обострения конфликта между администрацией Трампа и ведущими учебными заведениями. Напомним, ранее в тот же день правительство уведомило Гарвардский университет об отзыве его сертификации в программе SEVP, фактически запретив ему принимать иностранцев.

Суд также запретил властям предпринимать какие-либо юридические действия против студентов - включая аресты - до завершения рассмотрения дела. В своем решении судья выразил обеспокоенность тем, что правительство «играет в прятки», меняя позиции в судах по всей стране, чтобы избежать ответственности.

«Эту игру необходимо остановить», - подытожил Уайт.

Контекст и последствия

Иностранный контингент Гарварда составляет около 27 % - более 6 800 студентов. Их учебные взносы и эндаумент-фонд ($53 млрд) являются важными источниками доходов университета. Судебное решение обеспечивает временную защиту студентов, но вопрос восстановления сертификации самого Гарварда остается открытым. Постановление судьи Уайта также создает прецедент: последующие попытки массового аннулирования статуса иностранцев без индивидуального рассмотрения могут быть быстро заблокированы через суд.

Ранее сообщалось, что Гарвардский университет отклонил требования Администрации президента США Дональда Трампа по государственному надзору.

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