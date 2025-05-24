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Федеральный судья запретил администрации Трампа отменить право Гарварда засчитывать иностранных студентов

13:18, 24 мая 2025
Суд запретил администрации Дональда Трампа отменить право Гарвардского университета принимать иностранных студентов.
Федеральный судья запретил администрации Трампа отменить право Гарварда засчитывать иностранных студентов
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Федеральный судья запретил администрации президента США Дональда Трампа отменить разрешение Гарварда принимать иностранных студентов. Суд удовлетворил срочное обращение университета, заявившее, что такое решение могло бы нанести серьезный и непоправимый ущерб. Об этом пишет Politico.

Судья Окружного суда США Эллисон Берроуз удовлетворила требование Гарварда о временном запрете всего через несколько часов после того, как Гарвард подал иск против Министерства внутренней безопасности. Университет обвинил администрацию в том, что она пытается наказать его за неповиновение указаниям Трампа, что, по мнению истцов, является нарушением Конституции.

Берроуз заявила, что немедленный запрет необходим, поскольку без него Гарвард "испытывает немедленный и непоправимый ущерб еще до возможности выслушать все стороны".

Она назначила слушание на 29 мая, чтобы рассмотреть возможность более длительного блокирования действий администрации.

Как пишет Politico, решение, вероятно, позволяет избежать острого кризиса, который мог бы повлиять на действующих студентов Гарварда, некоторые из которых должны закончить обучение уже через несколько дней.

В иске, поданном в федеральный суд Бостона, Гарвард назвал действия администрации внезапными и оказавшими "разрушительное влияние для Гарварда и более 7000 владельцев виз".

Как отмечается, иностранные студенты составляют примерно 27% от общего количества студентов Гарварда – более 6700 человек по состоянию на осень 2024 года.

Напомним, мы писали, что США заблокировали визы для иностранцев в Гарварде из-за обвинений в антисемитизме и связях с Китаем – вместо этого университет подал в суд.

Ранее сообщалось, что Гарвардский университет отклонил требования Администрации президента США Дональда Трампа по государственному надзору. 

Дональд Трамп угрожал отменить налоговые льготы Гарварду.

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