В Киеве в результате обстрела сильно поврежден ТРЦ «Блокбастер Молл», фото

В результате комбинированного обстрела Киева потерпел разрушения торгово-развлекательный центр «Блокбастер Молл» на Оболони. Об этом сообщает Общественное.
Несмотря на атаку, ТРЦ открыт и принимает киевлян. Есть открытые магазины, но некоторые не работают.
Как сообщается, шахед или кламки попали в крышу торгового центра. Ремонтные бригады сейчас устраняют последствия попадания.
Напомним, Киев пережил тяжелую ночь – на город летели баллистические ракеты и шахеды. В нескольких районах повреждены дома.
Президент Владимир Зеленский отреагировал на обстрел столицы и еще раз подчеркнул важность санкций для вынуждения РФ прекратить огонь.
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