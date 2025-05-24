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Мы ждем санкционных шагов от США, Европы и всех партнеров — Зеленский отреагировал на обстрел Киева

10:40, 24 мая 2025
Владимир Зеленский отметил, что только дополнительные санкции против ключевых секторов российской экономики вынудят Москву прекратить огонь.
Мы ждем санкционных шагов от США, Европы и всех партнеров — Зеленский отреагировал на обстрел Киева
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Как мы писали, Киев пережил тяжелую ночь – на город летели баллистические ракеты и шахеды. Президент Владимир Зеленский отреагировал на обстрел столицы и еще раз подчеркнул важность санкций для вынуждения РФ прекратить огонь.

"С каждым таким обстрелом мир убеждается, что причина затягивания войны в Москве. Украина много раз предлагала прекращение огня – как полное, так и в небе. Все это проигнорировано. Очевидно, что нужно давить на Россию значительно сильнее, чтобы был результат и началась настоящая дипломатия. ключевых секторов российской экономики заставят Москву прекратить огонь", – сообщил Зеленский.

Он уточнил, что за ночь было 250 ударных дронов, из которых абсолютное большинство – это шахеды, а также 14 баллистических ракет. Пострадали Киев и область, Одещина, Винниччина, Сумщина, Харьковщина, Донетчина, Днепропетровщина. 

На местах попаданий и падений обломков продолжаются спасательные работы и работают экстренные службы.

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