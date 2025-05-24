Ми чекаємо на санкційні кроки від США, Європи та всіх партнерів — Зеленський відреагував на обстріл Києва

Володимир Зеленський зазначив, що тільки додаткові санкції проти ключових секторів російської економіки змусять Москву припинити вогонь.

Фото: КМВА

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Як ми писали, Київ пережив важку ніч — на місто летіли балістичні ракети та шахеди. Президент Володимир Зеленський відреагував на обстріл столиці та вкотре підкреслив важливість санкцій для змушення РФ пропинити вогонь.

"З кожним таким обстрілом світ переконується, що причина затягування війни в Москві. Україна багато разів пропонувала припинення вогню – як повне, так і в небі. Усе це проігноровано. Очевидно, що потрібно тиснути на Росію значно сильніше, щоб був результат і почалася справжня дипломатія. Ми чекаємо на санкційні кроки від США, Європи та всіх наших партнерів. Лише додаткові санкції проти ключових секторів російської економіки змусять Москву припинити вогонь", - повідомив Зеленський.

Він уточнив, що за ніч було 250 ударних дронів, із яких абсолютна більшість – це шахеди, а також 14 балістичних ракет. Постраждали Київ та область, Одещина, Вінниччина, Сумщина, Харківщина, Донеччина, Дніпровщина.

На місцях влучань і падінь уламків тривають рятувальні роботи й працюють екстрені служби.

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