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Чи може податкова служба звертатися до суду щодо припинення юрособи чи ФОП — роз’яснення

15:09, 24 травня 2025
Податкова служба має право звертатися до суду з вимогою про припинення діяльності юридичної особи або припинення підприємницької діяльності ФОП.
Чи може податкова служба звертатися до суду щодо припинення юрособи чи ФОП — роз’яснення
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Податкова служба у Чернівецькій області пояснила, чи мають право контролюючі органи звертатися до суду щодо припинення юридичної особи чи ФОП.

Відповідно до абзацу п’ятого частини першої ст. 51 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 року № 436-IV із змінами та доповненнями підприємницька діяльність припиняється на підставі рішення суду у випадках, передбачених ГКУ та іншими законами.

Підпунктом 20.1.37 п. 20.1 ст. 20 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями визначено, що контролюючі органи мають право у випадках, встановлених законом, звертатися до суду щодо припинення юридичної особи та припинення фізичною особою – підприємцем підприємницької діяльності та/або про визнання недійсними установчих (засновницьких) документів суб’єктів господарювання.

Згідно з п. 67.2 ст. 67 ПКУ контролюючі органи в установленому законом порядку мають право звертатися до суду про винесення судового рішення щодо: припинення юридичних осіб або підприємницької діяльності фізичних осіб – підприємців; скасування державної реєстрації припинення юридичних осіб або підприємницької діяльності фізичних осіб – підприємців; скасування державної реєстрації змін до установчих документів.

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