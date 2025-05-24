Ножем завдав 28 ударів — у Вінниці ув’язнили чоловіка, який вбив пасинка

Чоловік під час конфлікту ножем вбив свого пасинка.

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Вінницький міський суд Вінницької області ухвалив вирок чоловіку, який жорстоко вбив пасинка ножем. Про це повідомляє пресслужба суду.

З’ясовано, що обвинувачений разом із своїм пасинком розпивали спиртні напої. Між ними раптово виникла суперечка, під час якої обвинувачений взяв до рук ножа та хаотично наніс 28 ударів у різні частини тіла пасинка. Зазначені дії спричинили смерть потерпілого на місці події.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений вину в інкримінованому йому діянні визнав повністю.

Суд визнав винним чоловіка у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 115 КК України, та призначив йому покарання у виді 9 років позбавлення волі.

Наразі вирок ще не набрав законної сили.

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