Ножом нанес 28 ударов — в Виннице посадили в тюрьму мужчину, который убил пасынка

Мужчина во время конфликта ножом убил своего пасынка.

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Винницкий городской суд Винницкой области вынес приговор мужчине, который жестоко убил пасынка ножом. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выяснено, что обвиняемый вместе со своим пасынком распивали спиртные напитки. Между ними внезапно возник спор, во время которого обвиняемый взял в руки нож и хаотично нанес 28 ударов в разные части тела пасынка. Указанные действия повлекли за собой смерть потерпевшего на месте происшествия.

Допрошенный в судебном заседании обвиняемый в вине в инкриминируемом ему деянии признал полностью.

Суд признал виновным мужчину в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 115 УК Украины, и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы.

Пока приговор еще не вступил в законную силу.

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