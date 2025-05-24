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Что празднуют 24 мая и какие памятные события произошли в этот день

09:46, 24 мая 2025
24 мая отмечают День славянской письменности и культуры, а также День авиационной техники.
Что празднуют 24 мая и какие памятные события произошли в этот день
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В субботу, 24 мая, в Украине и мире отмечают несколько праздников. Так, сегодня празднуют День славянской письменности и культуры — праздник, посвящённый истокам духовного и языкового наследия славянских народов. Этот день чтит Кирилла и Мефодия, двух братьев-миссионеров из Византии, которые стали основателями славянской письменности.

Также 24 мая — Всемирный день интерьера и День дизайнера интерьеров. Праздник был учреждён Международной федерацией архитекторов и дизайнеров интерьеров в 2004 году. Профессия дизайнера интерьеров стала самостоятельной в 70-х годах XX века.

А ещё сегодня — Международный женский день за мир и разоружение. Этот день появился в 1982 году благодаря резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, которая подчеркнула ключевую роль женщин в глобальном миротворчестве и указала на необходимость сокращения и ликвидации вооружений для сохранения человечества.

Также 24 мая отмечают Всемирный день видеоигр. Это уникальная возможность почтить безграничное разнообразие видеоигр — от ностальгических аркад до современных масштабных онлайн-платформ.

24 мая отмечают праздник природы и культуры — Европейский день парков. Праздник был учреждён организацией EUROPARC Federation в 1999 году. Дата празднования выбрана в честь создания в Швеции первого национального парка Европы из девяти существующих сегодня, что произошло именно в этот день в 1909 году.

День авиационного техника отмечается ежегодно 24 мая, он посвящён признанию критически важной работы специалистов по техническому обслуживанию авиации.

Верующие чтят память святого преподобного Симеона Дивногорца.

Памятные события:

  • 1936 — Основан ФК "Шахтёр";
  • 1940 — На I Конгрессе Американских Украинцев в Вашингтоне создан Украинский конгрессовый комитет Америки;
  • 1940 — Игорь Сикорский совершил первый успешный полёт на однороторном вертолёте;
  • 1956 — В Лугано прошёл первый конкурс песни Евровидение, в котором участвовали 14 представителей семи стран Европы;
  • 1964 — Пожар в Государственной публичной библиотеке АН УССР;
  • 1999 — В результате взрыва на шахте имени Засядько в Донецке погибли 39 человек;
  • 2003 — Украина дебютировала на 48-м конкурсе Евровидение, который состоялся в Риге. Александр Пономарёв с песней "Аста ла виста" занял 14-е место;
  • 2014 — В Эгейском море между Грецией и Турцией произошло землетрясение магнитудой 6,4, в результате которого пострадали 324 человека;
  • 2018 — Открыт Новый Бескидский тоннель;
  • 2019 — Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о своей отставке с поста лидера Консервативной партии, которая вступила в силу 7 июня;
  • 2023 — Архиерейский собор ПЦУ утвердил переход на новоюлианский церковный календарь с сентября 2023 года.

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