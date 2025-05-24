Что празднуют 24 мая и какие памятные события произошли в этот день

В субботу, 24 мая, в Украине и мире отмечают несколько праздников. Так, сегодня празднуют День славянской письменности и культуры — праздник, посвящённый истокам духовного и языкового наследия славянских народов. Этот день чтит Кирилла и Мефодия, двух братьев-миссионеров из Византии, которые стали основателями славянской письменности.
Также 24 мая — Всемирный день интерьера и День дизайнера интерьеров. Праздник был учреждён Международной федерацией архитекторов и дизайнеров интерьеров в 2004 году. Профессия дизайнера интерьеров стала самостоятельной в 70-х годах XX века.
А ещё сегодня — Международный женский день за мир и разоружение. Этот день появился в 1982 году благодаря резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, которая подчеркнула ключевую роль женщин в глобальном миротворчестве и указала на необходимость сокращения и ликвидации вооружений для сохранения человечества.
Также 24 мая отмечают Всемирный день видеоигр. Это уникальная возможность почтить безграничное разнообразие видеоигр — от ностальгических аркад до современных масштабных онлайн-платформ.
24 мая отмечают праздник природы и культуры — Европейский день парков. Праздник был учреждён организацией EUROPARC Federation в 1999 году. Дата празднования выбрана в честь создания в Швеции первого национального парка Европы из девяти существующих сегодня, что произошло именно в этот день в 1909 году.
День авиационного техника отмечается ежегодно 24 мая, он посвящён признанию критически важной работы специалистов по техническому обслуживанию авиации.
Верующие чтят память святого преподобного Симеона Дивногорца.
Памятные события:
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