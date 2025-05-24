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Що святкують 24 травня та які пам’ятні події сталися цього дня

09:46, 24 травня 2025
24 травня відзначають День слов’янської писемності і культури, а також День авіаційного техніка.
Що святкують 24 травня та які пам’ятні події сталися цього дня
Фото: Shutterstock
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У суботу, 24 травня, в Україні та світі відзначають кілька свят. Так, сьогодні святкують День слов’янської писемності й культури — свято, присвячене витокам духовної та мовної спадщини слов’янських народів. Цей день вшановує Кирила і Мефодія, двох братів-місіонерів із Візантії, які стали засновниками слов’янської писемності.

Також 24 травня Всесвітній день інтер’єру і День дизайнера інтер’єрів. Подію започаткувала Міжнародна федерація архітекторів та дизайнерів інтер’єру у 2004 році. Професія дизайнера інтер’єру стала самостійною у 70-х роках 20 століття.

А ще сьогодні — Міжнародний жіночий день за мир і роззброєння. Цей день виник 1982 року завдяки резолюції Генеральної Асамблеї ООН, яка підкреслила ключову роль жінок у глобальному миротворенні та наголосила на необхідності скорочення і ліквідації озброєнь для збереження людства. 

Також 24 травня відзначають Всесвітній день відеоігор. Це унікальна нагода вшанувати безмежне різноманіття відеоігор — від ностальгічних аркад до сучасних масштабних онлайн-платформ. 

24 травня відзначають свято природи та культури – Європейський день парків. Подію започаткувала організація EUROPARC Federation у 1999 році. Дата святкування обрана на честь дати створення у Швеції першого національного парку Європи з дев’яти наявних сьогодні, яке відбулось саме цього дня у 1909 році.

День авіаційного техніка відзначається щорічно 24 травня, він присвячений визнанню критично важливої роботи фахівців з технічного обслуговування авіації.

Віряни вшановують пам’ять святого преподобного Симеона Дивногорця.  

Пам’ятні події:

  • 1936 — Створений ФК "Шахтар";
  • 1940 — На І Конгресі Американських Українців у Вашингтоні створили Український конґресовий комітет Америки;
  • 1940 — Ігор Сікорський здійснив перший успішний політ на однороторному гелікоптері;
  • 1956 — У Лугано пройшов перший конкурс пісні Євробачення, в якому брали участь 14 представників семи країн Європи;
  • 1964 — Пожежа в Державній публічній бібліотеці АН УРСР;
  • 1999 — Унаслідок вибуху на шахті імені Засядька в Донецьку загинули 39 людей;
  • 2003 — Україна дебютувала на 48-му конкурсі Євробачення», що відбувся в Ризі. Олександр Пономарьов із піснею "Аста ла віста" посів 14-те місце;
  • 2014 — В Егейському морі між Грецією та Туреччиною стався землетрус магнітудою 6,4, у результаті якого постраждали 324 людини;
  • 2018 — Відкрито Новий Бескидський тунель;
  • 2019 — Прем’єр-міністерка Великої Британії Тереза Мей оголосила про свою відставку з поста лідера Консервативної партії, яка набула чинності 7 червня;
  • 2023 — Архієрейський собор ПЦУ схвалив перехід на новоюліанський церковний календар із вересня 2023 року.

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