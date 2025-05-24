Що святкують 24 травня та які пам’ятні події сталися цього дня

У суботу, 24 травня, в Україні та світі відзначають кілька свят. Так, сьогодні святкують День слов’янської писемності й культури — свято, присвячене витокам духовної та мовної спадщини слов’янських народів. Цей день вшановує Кирила і Мефодія, двох братів-місіонерів із Візантії, які стали засновниками слов’янської писемності.
Також 24 травня Всесвітній день інтер’єру і День дизайнера інтер’єрів. Подію започаткувала Міжнародна федерація архітекторів та дизайнерів інтер’єру у 2004 році. Професія дизайнера інтер’єру стала самостійною у 70-х роках 20 століття.
А ще сьогодні — Міжнародний жіночий день за мир і роззброєння. Цей день виник 1982 року завдяки резолюції Генеральної Асамблеї ООН, яка підкреслила ключову роль жінок у глобальному миротворенні та наголосила на необхідності скорочення і ліквідації озброєнь для збереження людства.
Також 24 травня відзначають Всесвітній день відеоігор. Це унікальна нагода вшанувати безмежне різноманіття відеоігор — від ностальгічних аркад до сучасних масштабних онлайн-платформ.
24 травня відзначають свято природи та культури – Європейський день парків. Подію започаткувала організація EUROPARC Federation у 1999 році. Дата святкування обрана на честь дати створення у Швеції першого національного парку Європи з дев’яти наявних сьогодні, яке відбулось саме цього дня у 1909 році.
День авіаційного техніка відзначається щорічно 24 травня, він присвячений визнанню критично важливої роботи фахівців з технічного обслуговування авіації.
Віряни вшановують пам’ять святого преподобного Симеона Дивногорця.
Пам’ятні події:
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.