Может ли налоговая служба обращаться в суд о прекращении юрлица или ФЛП — разъяснение

Налоговая служба имеет право обращаться в суд с требованием о прекращении деятельности юридического лица или прекращении предпринимательской деятельности ФЛП.

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Налоговая служба в Черновицкой области объяснила, имеют ли право контролирующие органы обращаться в суд относительно прекращения деятельности юридических лиц или ФЛП.

В соответствии с абзацем пятым части первой ст. 51 Хозяйственного кодекса Украины от 16 января 2003 года № 436-IV с изменениями и дополнениями предпринимательская деятельность прекращается на основании решения суда в случаях, предусмотренных Хозяйственным кодексом Украины и другими законами.

Подпунктом 20.1.37 п. 20.1 ст. 20 Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 года № 2755-VI с изменениями и дополнениями определено, что контролирующие органы вправе обращаться в суд в случаях, установленных законом, относительно прекращения деятельности юридического лица или предпринимательской деятельности физического лица – предпринимателя и/или признания недействительными учредительных документов субъектов хозяйствования.

Согласно п. 67.2 ст. 67 НКУ контролирующие органы в установленном законом порядке имеют право обращаться в суд для вынесения судебного решения о:

прекращении юридических лиц или предпринимательской деятельности физических лиц – предпринимателей;

отмене государственной регистрации прекращения юридических лиц или предпринимательской деятельности физических лиц – предпринимателей;

отмене государственной регистрации изменений в учредительные документы.

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