В Гоструда объяснили, может ли работник с нефиксированным рабочим временем работать еще и у другого работодателя

Государственная служба по вопросам труда сообщает, что такие работники имеют право требовать от работодателя заключения трудового договора на полную занятость.

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Государственная служба по вопросам труда объясняет, может ли работник с нефиксированным рабочим временем работать еще и у другого работодателя.

Отмечается, что работник, отработавший на условиях трудового договора с нефиксированным рабочим временем более 12 месяцев, вправе обращаться к работодателю с требованием заключения срочного или бессрочного трудового договора.

По результатам рассмотрения указанного требования работодатель обязан в течение 15 календарных дней со дня обращения работника заключить с ним срочный или бессрочный трудовой договор или предоставить ему в письменной форме обоснованный ответ об отказе заключить такой трудовой договор.

В случае отказа работодателя заключить такой срочный или бессрочный трудовой договор, работник вправе повторно обращаться с соответствующим требованием в течение всего срока действия трудового договора с нефиксированным рабочим временем, но не ранее чем через 90 дней со дня получения ответа работодателя по предварительному его требованию.

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