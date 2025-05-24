Субсидии в Украине — о каких изменениях необходимо информировать ПФУ

Получатели жилищной субсидии должны уведомить Пенсионный фонд об изменениях, влияющих на начисление субсидии, в течение 30 дней с момента их возникновения.

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Главное управление Пенсионного фонда в Луганской области рассказывает, о каких изменениях необходимо информировать ПФУ получателям субсидии.

Указывается, что получатели жилищной субсидии обязаны в 30-дневный срок с момента возникновения обстоятельств, которые влияют на назначение субсидии, сообщать о них в орган ПФУ, а именно:

изменение состава зарегистрированных / задекларированных в жилом помещении (доме) членов домохозяйства, их социального статуса, состава семьи члена домохозяйства;

изменение перечня получаемых жилищно-коммунальных услуг, условий их предоставления;

изменение управляющей компании, исполнителя коммунальных услуг, создание объединения совладельцев;

осуществление единовременной покупки на сумму свыше 100 тыс. грн, а также приобретение или получение права собственности на имущество стоимостью более 100 тыс. грн (кроме жилья, полученного или приобретённого за счёт государственного или местного бюджета);

приобретение права собственности на транспортное средство (кроме мопеда и прицепа), жилые помещения в городе или в посёлках городского типа;

осуществление операций по покупке безналичной и / или наличной иностранной валюты, банковских металлов на общую сумму, превышающую 50 тыс. грн;

получение гражданином или членом его семьи единовременного дохода в сумме, превышающей 25-кратный размер прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц;

открытие депозитного банковского счёта (счетов) или приобретение облигаций внутреннего государственного займа на общую сумму, превышающую 100 тыс. грн;

пребывание за границей лица из состава домохозяйства или члена семьи лица из состава домохозяйства в совокупности более 60 дней;

осуществление в соответствии с договором, нормативно-правовым или распорядительным актом оплаты за услуги, на которые предоставляется субсидия, третьим лицом за его счёт или исполнительным органом за счёт средств местного бюджета.

Изменения, о которых следует информировать Пенсионный фонд, определены в п. 90 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утверждённого постановлением КМУ от 21.10.1995 №848 «Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твёрдого и жидкого печного бытового топлива».

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