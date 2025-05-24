Субсидії в Україні — про які зміни необхідно інформувати ПФУ

Отримувачі житлової субсидії повинні повідомити Пенсійний фонд про зміни, що впливають на нарахування субсидії, протягом 30 днів з моменту їх виникнення.

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Головне управління Пенсійного фонду в Луганській області розповідає, про які зміни необхідно інформувати ПФУ отримувачам субсидії.

Зазначається, що одержувачі житлової субсидії зобов’язані у 30-денний термін з моменту виникнення обставин, які впливають на призначення субсидії, інформувати про них орган ПФУ, а саме:

зміни складу зареєстрованих / задекларованих у житловому приміщенні (будинку) членів домогосподарства, їх соціального статусу, складу сім’ї члена домогосподарства;

зміни переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання;

житлово-комунальних послуг, умов їх надання; зміни управителя, виконавця комунальних послуг, створення об’єднання;

здійснення одноразової покупки на суму понад 100 тис. грн, а також придбання або набуття права власності на майно вартістю понад 100 тис. грн (крім житла, отриманого або придбаного за рахунок державного чи місцевого бюджету);

місцевого бюджету); набуття права власності на транспортний засіб (крім мопеда і причепа), житлові приміщення в місті або в селищах міського типу;

здійснення операцій із купівлі безготівкової та / або готівкової іноземної валюти, банківських металів на загальну суму, що перевищує 50 тис. грн;

отримання громадянином або членом його сім’ї одноразового доходу в сумі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб;

відкриття депозитного банківського рахунку (рахунків) або придбання облігації внутрішньої державної позики на загальну суму, що перевищує 100 тис. грн;

перебування за кордоном особи зі складу домогосподарства або члена сім’ї особи зі складу домогосподарства сукупно більш як 60 днів;

здійснення відповідно до договору, нормативно-правового або розпорядчого акта плати за послуги, на які надається субсидія, третьою особою за її рахунок або виконавчим органом за рахунок коштів місцевого бюджету.

Зміни, про які слід інформувати Пенсійний фонд, визначені в п. 90 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою КМУ від 21.10.1995 №848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива».

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