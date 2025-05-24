Практика судів
  1. В Україні

Субсидії в Україні — про які зміни необхідно інформувати ПФУ

13:35, 24 травня 2025
Отримувачі житлової субсидії повинні повідомити Пенсійний фонд про зміни, що впливають на нарахування субсидії, протягом 30 днів з моменту їх виникнення.
Субсидії в Україні — про які зміни необхідно інформувати ПФУ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління Пенсійного фонду в Луганській області розповідає, про які зміни необхідно інформувати ПФУ отримувачам субсидії. 

Зазначається, що одержувачі житлової субсидії зобов’язані у 30-денний термін з моменту виникнення обставин, які впливають на призначення субсидії, інформувати про них орган ПФУ, а саме:

  • зміни складу зареєстрованих / задекларованих у житловому приміщенні (будинку) членів домогосподарства, їх соціального статусу, складу сім’ї члена домогосподарства;
  • зміни переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання;
  • зміни управителя, виконавця комунальних послуг, створення об’єднання;
  • здійснення одноразової покупки на суму понад 100 тис. грн, а також придбання або набуття права власності на майно вартістю понад 100 тис. грн (крім житла, отриманого або придбаного за рахунок державного чи місцевого бюджету);
  • набуття права власності на транспортний засіб (крім мопеда і причепа), житлові приміщення в місті або в селищах міського типу;
  • здійснення операцій із купівлі безготівкової та / або готівкової іноземної валюти, банківських металів на загальну суму, що перевищує 50 тис. грн;
  • отримання громадянином або членом його сім’ї одноразового доходу в сумі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб;
  • відкриття депозитного банківського рахунку (рахунків) або придбання облігації внутрішньої державної позики на загальну суму, що перевищує 100 тис. грн;
  • перебування за кордоном особи зі складу домогосподарства або члена сім’ї особи зі складу домогосподарства сукупно більш як 60 днів;
  • здійснення відповідно до договору, нормативно-правового або розпорядчого акта плати за послуги, на які надається субсидія, третьою особою за її рахунок або виконавчим органом за рахунок коштів місцевого бюджету.

Зміни, про які слід інформувати Пенсійний фонд, визначені в п. 90 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою КМУ від 21.10.1995 №848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

субсидія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«Людина приходить до терапевта в лікарні, далі цей медичний чекап направляється в «Оберіг» через обмін з електронною системою ВЛК – і все» – Черногоренко

Для спрощення проходження ВЛК буде запроваджено автоматичну передачу даних від терапевта звичайної лікарні до Реєстру військовозобов’язаних, розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Суб'єктивні переконання особи не виключають складу злочину державної зради – Верховний Суд

Обвинувачений упродовж березня–жовтня 2022 з власної ініціативи налагодив співпрацю з представниками спецслужб РФ.

Україна планує запровадити випадковий розподіл справ між прокурорами наприкінці 2027 року – дорожня карта

В той же час, Єврокомісія надала рекомендацію щодо необхідності ввести випадковий розподіл справ між прокурорами у звіті щодо прогресу України за 2024 рік.

Військовий омбудсмен вважає, що Військову службу правопорядку час наділити правом здійснювати оперативно-розшукову діяльність

Фахівці ВСП змогли оперативно і фахово встановити обставини знущання з військовослужбовця – на думку Ольги Решетилової, час наділити Військову службу правопорядку оперативно-розшуковими повноваженнями.

НАБУ, САП, НАЗК і ВАКС – кому в рамках дорожньої карти щодо переговорів про вступ до ЄС має бути забезпечено конкурентний рівень зарплати

Дорожня карта для перемовин про вступ до ЄС передбачає вже з початку 2025 року конкурентний рівень зарплати в НАБУ, САП, НАЗК та ВАКС – при цьому у НАЗК середня зарплата за березень 2025 року склала у керівництва – 276,3 тисяч грн, у керівника структурного підрозділу – 155,8 тисяч грн, у спеціаліста – 94,3 тисяч грн.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Михайло Крячко
    Михайло Крячко
    голова Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації
  • Іван Мосьондз
    Іван Мосьондз
    суддя Київського апеляційного суду
  • Микола Новосад
    Микола Новосад
    суддя Червоноградського міського суду Львівської області
  • Олена Ситнік
    Олена Ситнік
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді