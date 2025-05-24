У Києві в одном з укриттів чоловік вистрілив у себе — що відомо

Повідомляється, що це сталося під час обстрілу Києва.

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У Києві в одному з укриттів вночі чоловік вистрелив у себе, повідомляють місцеві Телеграм-канали.

Як повідомляється, це сталося під час масованої атаки. Попередньо він живий, хоча поки офіційно у поліції подію не коментували.

Інші детали також невідомі.

Нагадаємо, Київ пережив важку ніч — на місто летіли балістичні ракети та шахеди. У кількох районах пошкоджені будинки.

Президент Володимир Зеленський відреагував на обстріл столиці та вкотре підкреслив важливість санкцій для змушення РФ пропинити вогонь.

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