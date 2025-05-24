У Києві в одном з укриттів чоловік вистрілив у себе — що відомо

У Києві в одному з укриттів вночі чоловік вистрелив у себе, повідомляють місцеві Телеграм-канали.
Як повідомляється, це сталося під час масованої атаки. Попередньо він живий, хоча поки офіційно у поліції подію не коментували.
Інші детали також невідомі.
Нагадаємо, Київ пережив важку ніч — на місто летіли балістичні ракети та шахеди. У кількох районах пошкоджені будинки.
Президент Володимир Зеленський відреагував на обстріл столиці та вкотре підкреслив важливість санкцій для змушення РФ пропинити вогонь.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.