У Черкасах під час перевірки документів побили військовослужбовця ТЦК

Інцидент стався під час перевірки військово-облікових документів.

Фото: Суспільне Черкаси

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У Черкасах затримали двох чоловіків, які побили військовослужбовця ТЦК. Інцидент стався ще 7 травня, коли представники центру комплектування проводили оповіщення військовозобов’язаних.

Як повідомили у обласному ТЦК, двох чоловіків зупинили для перевірки військово-облікових документів. Один з них почав агресивно поводитися, а згодом обидва вчинили напад на військовослужбовця.

У ТЦК зазначили, що потерпілий — захисник Донецького аеропорту та учасник бойових дій на Харківщині, який за станом здоров’я тепер проходить службу у центрі комплектування.

Після інциденту чоловіки втекли з місця події на автомобілі, однак були затримані поліцією.

Їм повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 350 КК України. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що у Львові чоловік розпилив балончик у ТЦК та поліцію під час перевірки документів.

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