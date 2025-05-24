В Черкассах во время проверки документов избили военнослужащего ТЦК

Инцидент произошел во время проверки военно-учетных документов.

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В Черкассах задержаны двое мужчин, которые избили военнослужащего ТЦК. Инцидент произошел еще 7 мая, когда представители центра комплектования проводили уведомления военнообязанных.

Как сообщили в областном ТЦК, двоих мужчин остановили для проверки военно-учетных документов. Один из них начал агрессивно вести себя, а впоследствии оба совершили нападение на военнослужащего. Пострадавший — защитник Донецкого аэропорта и участник боевых действий Харьковской области, который по состоянию здоровья теперь проходит службу в ТЦК.

После инцидента правонарушители скрылись с места происшествия на автомобиле, однако были задержаны полицией.

Им доложено о подозрении по ч. 2 ст. 350 УК Украины. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что во Львове мужчина распилил баллончик в ТЦК и полицию во время проверки документов.

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