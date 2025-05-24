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Дания решила повысить пенсионный возраст до 70 лет

12:39, 24 мая 2025
Пенсионный возраст в Дании в 2040 году увеличится до 70 лет.
Дания решила повысить пенсионный возраст до 70 лет
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В Дании парламент принял новый закон, предусматривающий поэтапное повышение пенсионного возраста — к 2040 году он достигнет 70 лет. Об этом сообщает The Local.

Отмечается, что в настоящее время пенсионный возраст в Дании составляет 67 лет. Согласно плану, в 2030 году он увеличится до 68 лет, в 2035 году – до 69, а в 2040-м – еще на один год. Следовательно, через 15 лет пенсию смогут получать только те, кто достигнет 70-летнего возраста.

"Постепенное повышение является результатом давнего соглашения о социальном обеспечении от 2006 года, которое связало пенсионный возраст с увеличением продолжительности жизни. Соглашение предусматривало, что пенсионный возраст должен расти на один год каждые пять лет", - отмечает издание.

В прошлом году премьер Дании Мэтте Фредериксен заявила, что ее Социал-демократическая партия хочет пересмотреть автоматический механизм, который зависит от одобрения парламента, как только пенсионный возраст достигнет 70 лет. Она не исключила дальнейшего повышения пенсионного возраста после 70 лет, но отметила, что темпы повышения должны отличаться от нынешней системы.

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Дания пенсия

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