Данія вирішила підвищити пенсійний вік до 70 років

Пенсійний вік у Данії у 2040 році збільшиться до 70 років.

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У Данії парламент ухвалив новий закон, який передбачає поетапне підвищення пенсійного віку — до 2040 року він досягне 70 років. Про це повідомляє The Local.

Зазначається, що наразі пенсійний вік у Данії становить 67 років. Згідно з планом, у 2030 році він збільшиться до 68 років, у 2035 році — до 69, а у 2040-му — ще на один рік. Отже, через 15 років пенсію зможуть отримувати лише ті, хто досягне 70-річного віку.

"Поступове підвищення є результатом давньої угоди про соціальне забезпечення від 2006 року, яка пов'язала пенсійний вік зі збільшенням тривалості життя. Угода передбачала, що пенсійний вік має зростати на один рік кожні п'ять років", - зазначає видання.

Торік прем'єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що її Соціал-демократична партія хоче переглянути автоматичний механізм, який залежить від схвалення парламенту, як тільки пенсійний вік досягне 70 років. Вона не виключила подальшого підвищення пенсійного віку після 70 років у майбутньому, але зазначила, що темпи підвищення повинні відрізнятися від нинішньої системи.

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