В Киеве в одном из укрытий мужчина выстрелил в себя — что известно

Сообщается, что это произошло при обстреле Киева.

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В Киеве в одном из укрытий ночью мужчина выстрелил в себя, сообщают местные Телеграм-каналы.

Как сообщается, это произошло во время массированной атаки. Предварительно он жив, хотя пока официально в полиции происшествие не комментировали.

Остальные детали также неизвестны.

Напомним, Киев пережил тяжелую ночь – на город летели баллистические ракеты и шахеды. В нескольких районах повреждены дома.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на обстрел столицы и еще раз подчеркнул важность санкций для вынуждения РФ прекратить огонь.

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