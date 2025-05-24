ГУР сообщает о более чем 150 случаях казней украинских военнослужащих

Эту тенденцию подтверждает и Независимая международная комиссия ООН по расследованию ситуации в Украине.

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Спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины задокументировали более 150 случаев казней украинских защитников, находившихся в плену. Все собранные доказательства военных преступлений передаются украинским правоохранительным органам для дальнейшего расследования.

Во многих зафиксированных случаях речь идет о прямых приказах уничтожать пленных. По данным ГУР МО, эти преступления являются частью целенаправленной политики со стороны руководства государства-агрессора — Российской Федерации.

Эту информацию подтвердила и Независимая международная комиссия ООН по расследованию ситуации в Украине. В своем докладе от 19 марта 2025 года комиссия сообщила о росте числа целенаправленных убийств или увечий украинских военных, которые сдались или пытались сдаться в плен.

«Несколько российских дезертиров подтвердили, что получали приказ не брать пленных, а убивать их. Один из них привел слова заместителя командира бригады: “Пленные не нужны – расстреливайте на месте», — говорится в документе.

Также специальный докладчик ООН по вопросам внесудебных казней доктор Моррис Тидбол-Бинц в эфире CNN четко обозначил ответственных за эти действия:

«Они бы не происходили в таком количестве и с такой частотой без приказа – или, по крайней мере, согласия – от высшего военного командования, что в России означает должность президента», ― сказал он.

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