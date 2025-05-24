Украина вернула еще 307 военнопленных: продолжается обмен в формате 1000 на 1000

Продолжается второй день обмена в формате 1000 на 1000 — уже освобождено 697 украинцев.

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Украина вернула из российского плена еще 307 защитников. Это уже второй день масштабного обмена в формате 1000 на 1000, договоренность о котором была достигнута в Турции. Всего за два дня удалось освободить 697 украинцев, сообщает Президент Владимир Зеленский. Ожидается, что обмен продолжится и завтра.

Среди освобожденных — военнослужащие Вооруженных Сил Украины, Государственной пограничной службы и Национальной гвардии.

«Благодарю всех, кто задействован в процессе обмена, кто работает круглосуточно. Наша цель — вернуть каждого и каждую из российского плена. Продолжаем наше взаимодействие с партнерами, чтобы это стало возможным», — говорится в официальном сообщении.

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