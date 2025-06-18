У пошкодженій обстрілом п’ятиповерхівці в Києві обвалилися проліт на сходах

У Києві в пошкодженій через обстріл п’ятиповерхівці обвалився сходовий проліт.

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У Солом’янському районі Києва в одному з житлових будинків, який постраждав під час російської атаки 17 червня, сталося часткове руйнування внутрішніх конструкцій.

Як повідомляють у КМДА, у п’ятиповерховій будівлі впав сходовий проліт між верхніми поверхами.

«У Солом'янському районі в одному з будинків, що був пошкоджений через ворожу атаку 17 червня, сталося руйнування внутрішніх конструкцій. Зокрема, в 5-поверхівці впав проліт на сходах між верхніми поверхами», - сказано у повідомленні.

За попередніми даними, постраждалих немає. Рятувальники евакуювали з небезпечної зони п’ятьох мешканців.

На місці події працюють аварійні бригади.

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