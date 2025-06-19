Рада завершила роботу ТСК щодо міжнародної військової допомоги та створила нову комісію

Парламент заслухав підсумковий звіт ТСК під керівництвом Олександри Устінової щодо міжнародної допомоги.

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Верховна Рада України 18 червня ухвалила постанову 13374 «Про деякі питання здійснення парламентського контролю з питань отримання і використання міжнародної військової допомоги під час дії воєнного стану».

Депутати заслухали звіт Тимчасової спеціальної комісії з моніторингу отримання та використання міжнародної матеріально-технічної допомоги, створеної 13 липня 2023 року. Роботу комісії завершено, а її очільниця Олександра Устінова представила підсумки діяльності.

У звіті вказано, що комісія:

провела зустрічі з представниками країн-партнерів, які засвідчили ефективне здійснення контролю за використанням МВД Збройними Силами України, іншими військовими формуваннями, утвореними відповідно до закону, центральними органами виконавчої влади та Комісією як органом парламентського контролю;

здійснила поїздки до логістичних хабів в Україні та за кордоном з метою ознайомлення з процесами отримання та розподілу МВД;

здійснила аналіз законодавчої бази та повноважень центральних органів виконавчої влади, Генерального штабу Збройних Сил України, Сил логістики Збройних Сил України щодо здійснення логістики, розподілу та обліку МВД;

проаналізувала основні програми міжнародної військової допомоги, які реалізуються міжнародними партнерами України та спрямовані на постачання безпекової допомоги Україні;

вивчила інформацію щодо повного алгоритму залучення міжнародної військової допомоги;

дослідила важливість функціонування цифрових інструментів під час здійснення обліку, отримання та використання міжнародної військової допомоги для повної автоматизації процесів логістики та відмови від паперового документообігу в логістичних операціях;

проаналізувала форми обліку міжнародної військової допомоги, що надходить від міжнародних партнерів;

визначила важливість здійснення внутрішнього контролю та аудиту для контролю за використання отриманої міжнародної військової допомоги, що є важливим фактором зміцнення довіри з боку міжнародних партнерів і підвищення ефективності підтримки України;

встановила, що випадків неналежного або нецільового транспортування, розподілення чи використання наданої міжнародної військової допомоги не було виявлено.

Також у звіті йдеться, що у 2024–2025 роках міжнародна військова допомога набула нового масштабу: завдяки розширенню програм підготовки військових та укладенню двосторонніх безпекових угод з країнами G7.

Представники комісії здійснили візит до Вашингтона, де провели понад 40 зустрічей із законодавцями США, представниками Білого дому та Пентагону. За словами Устінової, партнери високо оцінили діяльність України щодо звітності та контролю, а також домовилися про співпрацю в пришвидшенні наданні ресурсів.

Для продовження парламентського контролю створено нову Тимчасову спеціальну комісію з моніторингу міжнародної допомоги. Її очолила знову Олександра Устінова, а заступником став Олександр Завітневич.

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