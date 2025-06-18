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В Україні з’явиться офіс Європейської організації публічного права

20:25, 18 червня 2025
Комітет рекомендує прийняти законопроект про ратифікацію відповідної угоди.
В Україні з’явиться офіс Європейської організації публічного права
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Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва підтримав урядовий проєкт Закону 0310 «Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Європейською організацією публічного права про створення офісу Європейської організації публічного права в Україні» та рекомендував парламенту ухвалити його за основу і в цілому.  Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Йдеться про ратифікацію угоди, підписаної 5 березня 2025 року в Києві, яка передбачає відкриття офіційного представництва Європейської організації публічного права в Україні. Це сприятиме посиленню правової системи, впровадженню реформ та підготовці висококваліфікованих фахівців у сфері права.

Документ, зокрема:

  • встановлює правоздатність Європейської організації публічного права в Україні. Європейська організація публічного права визнається в Україні як міжурядова організація, що наділена правосуб’єктністю та, з-поміж іншого, має здатність укладати договори, набувати та розпоряджатися рухомим і нерухомим майном, а також ініціювати судові провадження;
  • регулює питання стосовно відкриття та утримання офісу Європейської організації публічного права в Україні, через який Європейська організація публічного права здійснюватиме свою діяльність в Україні;
  • визначає, що приміщення Європейської організації публічного права в Україні є недоторканними. Компетентні органи повинні забезпечувати, щоб Організацію не було позбавлено прав чи відчужено всі або будь-яку частину її приміщень без її належної згоди у письмовому вигляді;
  • передбачає, що Уряд дозволяє Європейській організації публічного права в Україні вільно, конфіденційно та без потреби отримання спеціального дозволу обмінюватися повідомленнями в усіх офіційних цілях та захищає право Організації на такий обмін повідомленнями. Такий режим повинен бути не менш сприятливим, ніж режим, який Уряд надає будь-якій дипломатичній місії;
  • проголошує, що обов’язком всіх осіб, які користуються привілеями та імунітетами за цією Угодою, є дотримуватися законів та інших нормативно-правових актів України без шкоди для привілеїв та імунітетів тощо.

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