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В Украине появится офис Европейской организации публичного права

20:25, 18 июня 2025
Комитет рекомендует принять законопроект о ратификации соответствующего соглашения.
В Украине появится офис Европейской организации публичного права
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Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества поддержал правительственный проект Закона 0310 «О ратификации Соглашения между Правительством Украины и Европейской организацией публичного права о создании офиса Европейской организации публичного права в Украине» и рекомендовал парламенту принять его за основу и в целом. Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Речь идет о ратификации соглашения, подписанного 5 марта 2025 года в Киеве, которое предусматривает открытие официального представительства Европейской организации публичного права в Украине. Это будет способствовать усилению правовой системы, внедрению реформ и подготовке высококвалифицированных специалистов в сфере права.

Согласно документу:

  • устанавливается правоспособность Европейской организации публичного права в Украине. Европейская организация публичного права признается в Украине как межправительственная организация, обладающая правосубъектностью и, в частности, имеющая возможность заключать договоры, приобретать и распоряжаться движимым и недвижимым имуществом, а также инициировать судебные разбирательства;
  • регулируются вопросы открытия и содержания офиса Европейской организации публичного права в Украине, через который организация будет осуществлять свою деятельность на территории страны;
  • определяется, что помещения Европейской организации публичного права в Украине являются неприкосновенными. Компетентные органы должны обеспечить, чтобы Организация не была лишена прав или чтобы ее помещения не были отчуждены полностью или частично без надлежащего письменного согласия;
  • предусматривается, что Правительство разрешает Европейской организации публичного права в Украине свободно, конфиденциально и без необходимости получения специального разрешения обмениваться сообщениями в любых официальных целях и защищает право Организации на такой обмен. Такой режим должен быть не менее благоприятным, чем тот, который Правительство предоставляет любой дипломатической миссии;
  • провозглашается, что обязанностью всех лиц, пользующихся привилегиями и иммунитетами по данному Соглашению, является соблюдение законов и других нормативно-правовых актов Украины без ущерба для предоставленных привилегий и иммунитетов.

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