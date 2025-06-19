Рада завершила работу ВСК по международной военной помощи и создала новую комиссию

10:00, 19 июня 2025
Парламент заслушал итоговый отчет ВСК под руководством Александры Устиновой по поводу международной помощи.
Верховная Рада Украины 18 июня приняла постановление №13374 «О некоторых вопросах осуществления парламентского контроля по вопросам получения и использования международной военной помощи во время действия военного положения».
Депутаты заслушали отчет Временной специальной комиссии по мониторингу получения и использования международной материально-технической помощи, созданной 13 июля 2023 года. Работа комиссии завершена, а ее глава Александра Устинова представила итоги деятельности.
В отчете указано, что комиссия:
- провела встречи с представителями стран-партнеров, которые подтвердили эффективность контроля за использованием МВП Вооруженными Силами Украины, другими военными формированиями, созданными в соответствии с законом, центральными органами исполнительной власти и самой Комиссией как органом парламентского контроля;
• совершила поездки в логистические хабы в Украине и за рубежом с целью ознакомления с процессами получения и распределения МВП;
• провела анализ законодательной базы и полномочий центральных органов исполнительной власти, Генерального штаба ВСУ, Сил логистики ВСУ по логистике, распределению и учету МВП;
• проанализировала ключевые программы международной военной помощи, реализуемые международными партнерами Украины и направленные на обеспечение безопасности;
• изучила алгоритм привлечения международной военной помощи;
• исследовала важность цифровых инструментов для автоматизации логистических процессов и отказа от бумажного документооборота при учете и использовании МВП;
• проанализировала формы учета международной военной помощи, поступающей от партнеров;
• подчеркнула необходимость внутреннего контроля и аудита для мониторинга использования полученной помощи, что укрепляет доверие партнеров и повышает эффективность поддержки Украины;
• установила, что случаев ненадлежащей или нецелевой транспортировки, распределения или использования международной помощи не выявлено.
Также в отчете отмечается, что в 2024–2025 годах объемы международной военной помощи значительно выросли благодаря расширению программ подготовки военных и заключению двусторонних соглашений с государствами G7.
Представители комиссии посетили Вашингтон, где провели более 40 встреч с членами Конгресса США, представителями Белого дома и Пентагона. По словам Устиновой, партнеры высоко оценили украинскую прозрачность и отчетность, а также договорились ускорить предоставление необходимых ресурсов.
Для продолжения парламентского контроля создана новая Временная специальная комиссия по мониторингу международной помощи. Ее снова возглавила Александра Устинова, а заместителем стал Александр Завитневич.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.