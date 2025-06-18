В поврежденной обстрелом пятиэтажке в Киеве обрушился лестничный пролет

В Киеве в поврежденной из-за обстрела пятиэтажке обрушился лестничный пролет.

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В Соломенском районе Киева в одном из жилых домов, пострадавших во время российской атаки 17 июня, произошло частичное разрушение внутренних конструкций.

Как сообщают в КГГА, в пятиэтажном здании обрушился лестничный пролет между верхними этажами.

«В Соломенском районе в одном из домов, поврежденном в результате вражеской атаки 17 июня, произошло разрушение внутренних конструкций. В частности, в пятиэтажке обрушился лестничный пролет между верхними этажами», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших нет. Спасатели эвакуировали из опасной зоны пятерых жильцов.

На месте происшествия работают аварийные бригады.

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