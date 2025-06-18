В Украине стартует подготовка к освоению лития вместе с США в рамках сотрудничества

Украина готовится к конкурсу на разработку литиевого месторождения: это может стать первым проектом в сотрудничестве с США.

Источник фото: Getty Images

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Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что Украина начинает подготовку к объявлению конкурса на разработку литиевого месторождения «Добра» в Кировоградской области. По его словам, это может стать первым проектом в рамках стратегического сотрудничества с Соединёнными Штатами.

«Рад видеть, что процесс идет и результаты наших встреч в Вашингтоне неделю назад превращаются в конкретные действия», — отметил Ермак.

Кроме того, во время саммита G7 в Канаде глава ОП вместе с первой вице-премьеркой — министром экономики Украины Юлией Свириденко провёл встречу с министром финансов США Скоттом Бессентом. Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество.

Напомним, что в Минэкономики объяснили структуру управления инвестфондом восстановления Украины и США.

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