Практика судов
  1. В Украине

Украинские госресурсы ежемесячно подвергаются тысячам кибератак — Минцифры

18:07, 18 июня 2025
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, для защиты привлекается искусственный интеллект, который уже выявил вирусы, незаметные для обычных антивирусов.
Украинские госресурсы ежемесячно подвергаются тысячам кибератак — Минцифры
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украина сталкивается с беспрецедентным кибердавлением — ежемесячно государственные ресурсы подвергаются тысячам атак. Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время мероприятия NV «Большая цифровая трансформация. Диалоги о будущем».

Чиновник указал, что объемы атак в киберпространстве просто невероятны. «У нас тысячи атак ежемесячно. Государство довольно достойно проходит этот путь», — отметил министр.

По его словам, у всех сотрудников Минцифры установлено специальное ПО на базе ИИ, которое анализирует активность на ноутбуках. В случае выявления аномалий система мгновенно реагирует. «Мы уже обнаружили несколько вирусов, которые не видели даже антивирусы», — подчеркнул он.

Федоров также подчеркнул критическую важность быстрой реакции на кибератаки, добавив, что Минцифра уже договорилась с крупным донором о финансировании тендеров на киберзащиту как для государственного, так и для частного сектора.

Напомним, что Верховный суд подвергся масштабной кибератаке, которая вывела из строя практически все электронные сервисы главного суда страны.

Позже Верховный суд сообщил, что 13 июня возобновил прием процессуальных документов, их автоматизированное распределение и рассмотрение. Однако подсистема «Электронный суд» еще не заработала для кассационных гражданского, уголовного судов и Большой палаты.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

кибератака киберпреступность киберзащита Министерство цифровой трансформации искусственный интеллект Михаил Федоров

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Иностранцы смогут получить статус участника боевых действий в том же порядке, что и граждане Украины

Правительство утвердило порядок предоставления статуса УБД иностранцам.

Ветераны смогут получить от 3 до 6 тысяч грн компенсации за аренду жилья

Кабмин упростил получение компенсации за аренду жилья для защитников.

Кабмин изменил порядок выдачи удостоверения моряка

В частности, правительство установило, что расположенное за границей обособленное подразделение ГП «Сервисный центр морского и речного транспорта» осуществляет прием документов для оформления, выдачи, обмена удостоверения личности моряка гражданам Украины, находящимся за границей.

Суд сможет решать вопрос о судебных расходах без уведомления участников дела – принят закон

Суды смогут выносить дополнительное решение о распределении судебных расходов без уведомления участников дела.

Судьи или судьи в отставке должны войти в состав квалификационно-дисциплинарных комиссий адвокатуры – Станислав Кравченко

Наличие судей в составе дисциплинарных органов адвокатуры обеспечит прозрачность и объективность рассмотрения дисциплинарных производств в отношении адвокатов.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Микола Мазур
    Микола Мазур
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Олександр Сарбей
    Олександр Сарбей
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області