Украинские госресурсы ежемесячно подвергаются тысячам кибератак — Минцифры

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, для защиты привлекается искусственный интеллект, который уже выявил вирусы, незаметные для обычных антивирусов.

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Украина сталкивается с беспрецедентным кибердавлением — ежемесячно государственные ресурсы подвергаются тысячам атак. Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время мероприятия NV «Большая цифровая трансформация. Диалоги о будущем».

Чиновник указал, что объемы атак в киберпространстве просто невероятны. «У нас тысячи атак ежемесячно. Государство довольно достойно проходит этот путь», — отметил министр.

По его словам, у всех сотрудников Минцифры установлено специальное ПО на базе ИИ, которое анализирует активность на ноутбуках. В случае выявления аномалий система мгновенно реагирует. «Мы уже обнаружили несколько вирусов, которые не видели даже антивирусы», — подчеркнул он.

Федоров также подчеркнул критическую важность быстрой реакции на кибератаки, добавив, что Минцифра уже договорилась с крупным донором о финансировании тендеров на киберзащиту как для государственного, так и для частного сектора.

Напомним, что Верховный суд подвергся масштабной кибератаке, которая вывела из строя практически все электронные сервисы главного суда страны.

Позже Верховный суд сообщил, что 13 июня возобновил прием процессуальных документов, их автоматизированное распределение и рассмотрение. Однако подсистема «Электронный суд» еще не заработала для кассационных гражданского, уголовного судов и Большой палаты.

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