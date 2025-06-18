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Кабмин утвердил новые порядки по кибербезопасности: авторизация и профили безопасности для госcистем

17:52, 18 июня 2025
Правительство для усиления национальной кибербезопасности приняло новые порядки по авторизации госсистем и профилей безопасности.
Кабмин утвердил новые порядки по кибербезопасности: авторизация и профили безопасности для госcистем
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Кабинет Министров Украины утвердил два важных документа, которые усиливают национальную систему киберзащиты. Речь идет о постановлении, которое определяет порядок разработки и утверждения профилей безопасности и порядок авторизации по безопасности информационных, электронных коммуникационных и технологических систем.

Эти порядки обеспечивают имплементацию положений Закона Украины №4336-ІХ от 27 марта 2025 года, направленного на защиту государственных информационных ресурсов и объектов критической информационной инфраструктуры.

Документы устанавливают четкие механизмы разработки базовых, отраслевых и целевых профилей безопасности:

• Базовый профиль создается с учетом типа данных и функционала системы, утверждается Администрацией Госспецсвязи.
• Отраслевой профиль адаптируется для соответствующей категории систем.
• Целевой профиль разрабатывается для конкретной системы, подлежащей авторизации, на основе уже определённых профилей.

Также определены процедуры проведения авторизации по безопасности систем, в которых обрабатываются государственные информационные ресурсы или информация с ограниченным доступом объектов критической информационной инфраструктуры, владельцами или распорядителями которых являются органы государственной власти, государственные органы, государственные предприятия, учреждения и организации, органы местного самоуправления.

Авторизация по безопасности систем проводится для возможности эксплуатации системы с учетом соответствия требованиям законодательства, национальным стандартам и предусмотренным законом нормам технической и криптографической защиты информации и киберзащиты.

Отдельно предусмотрена проверка соблюдения требований безопасности на протяжении всего жизненного цикла системы.

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Кабинет Министров Украины киберпреступность киберзащита

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