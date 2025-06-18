Австралия отменяет табу – геям и би-мужчинам разрешили быть донорами крови и плазмы

Австралия разрешила донорство без предубеждений.

Фото: lviv-redcross.at.ua

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Австралия отменит правила, ограничивавшие сексуально активных геев и бисексуальных мужчин в донорстве крови и плазмы, сообщила национальная служба донорства Lifeblood 18 июня 2025 года. Изменения, которые вступят в силу с 14 июля для плазмы и в 2026 году для крови, сделают Австралию первой страной, которая полностью снимает ограничения на донорство плазмы, связанные с сексуальной активностью. Об этом сообщает ВВС.

Ранее мужчинам и трансгендерным женщинам, которые имели секс с мужчинами в течение последних трех месяцев, а также секс-работникам и женщинам, которые имели секс с бисексуальными мужчинами, запрещалось сдавать кровь или плазму. Новые правила, одобренные регулятором здравоохранения, позволят сдавать кровь лицам, которые имеют моногамные отношения не менее шести месяцев, независимо от пола или сексуальной ориентации. Для плазмы ограничения еще мягче: доноры, которые имели анальный секс с новыми или несколькими партнерами, смогут сдавать ее без ожидания, если прошло три месяца.

Вопрос о сексуальных контактах мужчин с мужчинами исключен из анкеты. Вместо этого всех доноров будут спрашивать об анальном сексе с новыми или несколькими партнерами. Пользователи профилактического препарата PrEP смогут сдавать плазму, но не кровь. Исключение составляют люди с ВИЧ и их партнеры, которым донорство плазмы запрещено.

«Австралийские жизни будут спасены благодаря этому давно ожидаемому и важному решению», - заявил Родни Крум из кампании Let Us Give. Главный медицинский директор Lifeblood Джо Пинк назвала изменения историческим событием, подчеркнув, что безопасность остается приоритетом.

Исследование Lifeblood и Института Кирби показало, что изменения не повлияют на безопасность поставок крови и плазмы, ведь плазма проходит инактивацию патогенов. Ожидается, что нововведения привлекут до 625 тысяч новых доноров, что критически важно на фоне роста спроса на плазму.

В то же время Шарон Дейн из Let Us Give отметила, что правила для донорства крови остаются более консервативными, чем в Великобритании, Канаде или США, где достаточно трех месяцев моногамии для анального секса, по сравнению с шестью в Австралии.

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