В Гоструда объяснили, что должен делать работник, если он не согласен с приказом о приостановлении действия трудового договора

В таком случае работник имеет право лично или через профсоюз подать жалобу на этот приказ в Госслужбу по вопросам труда или его региональным подразделениям.

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Государственная служба по вопросам труда объясняет, что должен делать работник, если он не согласен с приказом о приостановлении действия трудового договора.

В таком случае работник лично или через профсоюз может обжаловать такой приказ в Государственную службу Украины по вопросам труда или её территориальные органы. При отсутствии оснований для приостановления действия трудового договора инспектор труда может внести предписание об устранении выявленных нарушений (с согласия военной администрации).

Такое предписание обязательно к выполнению работодателем в течение 14 календарных дней со дня его получения.

В случае несогласия работника (работников) с приказом (распоряжением) работодателя о приостановлении действия трудового договора, изданным до вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оптимизации трудовых отношений», такой работник (работники) может обжаловать соответствующий приказ (распоряжение) в Государственную службу Украины по вопросам труда или её территориальный орган, который, изучив содержание приказа (распоряжения) и основания для его издания, с согласия военной администрации может внести работодателю предписание о признании соответствующего приказа (распоряжения) утратившим силу.

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