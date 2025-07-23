В Україні знешкодили потужну мережу кол-центрів, яка роками обкрадала людей

У противоправній схемі також приймали участь 6 громадян Чехії.

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Заступник голови Національної поліції України Андрій Нєбитов повідомив, що спільно з чеськими колегами українські поліцейські знешкодили потужну мережу кол-центрів, яка роками обкрадала людей.

«Працювали з території України — професійно, зухвало, цинічно. Але ідеальних схем не буває. І прийшов їхній час.

Зловмисники представлялися працівниками банків і «рятували» їхні гроші. Люди, які вірили в обман — втрачали останнє. Сотні постраждалих, мільйонні суми», - заявив він.

Організував цю схему 32-річний мешканець Дніпра. До групи входили оператори, бухгалтери, юристи, охоронці, поліграфологи.

У Вінницькій, Дніпропетровській, Полтавській та Запорізькій областях правоохоронці провели десятки обшуків і вийшли на всіх ключових фігурантів. Лідеру угруповання та одному з головних виконавців вже оголошено підозру за створення злочинної організації та шахрайство в особливо великих розмірах.

Також були викрити 6 громадян Чехії, які також були у схемі. Частина вже екстрадована додому для притягнення до відповідальності.

«Ця операція — не просто успішна. Вона — приклад того, як працює команда, як міжнародне партнерство дає реальний результат і як ніхто не сховається за кордонами, якщо вирішив жити за рахунок чужої біди», - додав він.

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