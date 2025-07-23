У Греції спалахнула масштабна лісова пожежа

У горах біля грецького міста Коринф спалахнула лісова пожежа, через яку влада розпочала евакуацію кількох населених пунктів, пише The Washington Post.
Пожежа швидко поширилася через спекотну погоду та складний рельєф. Наразі з вогнем борються понад 180 пожежників, задіяно 15 літаків та 12 гелікоптерів.
Вогонь активно поширюється, а задимлення ускладнює роботу авіації.
Повідомлень про загиблих чи постраждалих не надходило, але ситуація залишається напруженою.
Як зазначає видання, температура в багатьох регіонах країни сягнула позначки 40°C.
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