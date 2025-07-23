Третий раунд переговоров Украины и РФ: стали известны время и место встречи

Переговоры украинской и российской делегаций в Стамбуле состоятся во дворце Чираган, где была также вторая встреча. Переговоры намечены на 19:00 23 июля. Об этом Укринформу сообщили в директорате по коммуникациям администрации президента Турции.
В администрации Реджепа Эрдогана добавили, что в программе возможны изменения.
"Ожидается, что встреча начнется около 19:00 в районе Бешикташ, во дворце Чираган", - отметили в сообщении.
Напомним, что Владимир Зеленский сформировал делегацию по переговорам с Россией в Стамбуле.
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