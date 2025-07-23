Зеленский заявил, что внесет в Раду законопроект об усилении независимости НАБУ и САП

Президент предложит парламенту законопроект, который обеспечит силу в системе правопорядка и обезопасит ее от российского влияния или вмешательства в деятельность органов правопорядка.

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Президент Владимир Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, направленный на усиление независимости антикоррупционных органов. Документ будет подготовлен совместно с правоохранительной и антикоррупционной командой.

Глава государства сообщил о ряде важных решений по итогам совещаний с руководителями правительства, правоохранительных и антикоррупционных структур. По его словам, состоялось подробное обсуждение с представителями СБУ, НАБУ, САП, МВД, НАЗК, ГБР и Генеральным прокурором Украины.

«Мне было важно, чтобы каждый изложил свои аргументы. Важно, что они сказали друг другу то, что давно накапливалось. Я высоко ценю достигнутую договоренность о командной работе и мерах, которые действительно могут дать ощущение неотвратимости наказания, а значит – справедливости в Украине», – отметил Зеленский.

По результатам встречи было решено, что руководители соответствующих учреждений совместно подготовят план конкретных шагов по усилению правовой системы.

«Конечно, все услышали то, что сейчас говорят люди – в социальных сетях, между собой, на улицах. Все это не напрасно. Мы проанализировали все тревоги, все аспекты того, что следует изменить и что должно быть активизировано», — подчеркнул глава государства.

Президент анонсировал внесение в парламент законопроекта, который укрепит систему правопорядка. Документ, по его словам, будет предусматривать нормы для сохранения независимости антикоррупционных органов и исключения какого-либо российского влияния.

«Это будет президентский законопроект, и мы реализуем его в рамках нашей стратегии трансформации государства», – добавил он.

Отдельно Зеленский сообщил о подписании указа по сокращению бюрократических процедур и проведению незамедлительного аудита государственных расходов. Он ожидает от правительства результатов в течение месяца, чтобы направить максимум ресурсов на нужды обороны.

Также готовятся ощутимые шаги по дерегуляции с целью расширения экономической свободы граждан.

«И останется самое главное – не потерять единство страны, закончить войну, остановить это российское зло и обеспечить Украине достойный мир… Мы это сделаем. Слава Украине!» – подытожил Президент.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Президент Владимир Зеленский подписал принятый 22 июля как закон 4555-IX законопроект 12414, которым вносятся существенные изменения в УПК о распределении полномочий между НАБУ, САП и Генпрокурором.

Также закон упрощает процедуры назначения прокуроров Офиса Генпрокурора и областных прокуратур во время военного положения, водит новое основание для автоматического прекращения полномочий руководителя органа прокуратуры на административной должности - в частности, в случае ликвидации или реорганизации органа прокуратуры. Кроме того, он вносит изменения в порядок уведомления о подозрении народным депутатам и министрам. Расширен список лиц, в отношении которых применяется особый порядок уголовного производства.

23 июля закон, которым урегулированы отдельные аспекты деятельности НАБУ и САП, вступил в силу.

Добавим, Владимир Зеленский 23 июля провел совещание с руководителями всех правоохранительных и антикоррупционных органов, а также с Генеральным прокурором.

Кроме того, Руслан Кравченко заявил, что не планирует забирать дела у НАБУ и САП, но будет изучен вопрос по отдельным производствам – в частности, с «чужой» подследственностью.

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