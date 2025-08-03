Как оформить отпуск работникам во время военного положения – разъяснение юристов

Право на ежегодный оплачиваемый отпуск гарантируется законодательством Украины, и в случае ее непредоставления работодатель несет ответственность. В то же время во время действия военного положения возможны определенные ограничения относительно его продолжительности и порядка предоставления. Об этом сообщили в Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи.
Когда работник может воспользоваться ежегодным отпуском?
В первый год работы работник имеет право на ежегодный основной отпуск после 6 месяцев непрерывной работы.
Однако некоторые категории работников могут воспользоваться отпуском раньше. В частности:
Полный перечень таких категорий определен в статье 10 Закона Украины «Об отпусках».
Продолжительность ежегодного основного и дополнительного отпуска
Минимальная продолжительность ежегодного основного отпуска — 24 календарных дня.
Для отдельных категорий она больше:
Дополнительные дни отпуска предусмотрены за вредные условия труда, особый характер выполняемой работы и т. д.
Общая продолжительность ежегодного основного и дополнительного отпусков:
Особенности во время военного положения
Во время военного положения законодательство предусматривает ограничения, в частности:
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