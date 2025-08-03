Как оформить отпуск работникам во время военного положения – разъяснение юристов

Во время действия военного положения возможны определенные ограничения относительно продолжительности и порядка предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска.

Источник фото: Andriyko Podilnyk / Unsplash

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Право на ежегодный оплачиваемый отпуск гарантируется законодательством Украины, и в случае ее непредоставления работодатель несет ответственность. В то же время во время действия военного положения возможны определенные ограничения относительно его продолжительности и порядка предоставления. Об этом сообщили в Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи.

Когда работник может воспользоваться ежегодным отпуском?

В первый год работы работник имеет право на ежегодный основной отпуск после 6 месяцев непрерывной работы.

Однако некоторые категории работников могут воспользоваться отпуском раньше. В частности:

женщины до или после отпуска в связи с беременностью и родами;

женщины с двумя и более детьми до 15 лет или с ребенком с инвалидностью;

лица с инвалидностью;

мужчины, чьи жены находятся в отпуске по беременности;

работники с путевками на санаторно-курортное лечение.

Полный перечень таких категорий определен в статье 10 Закона Украины «Об отпусках».

Продолжительность ежегодного основного и дополнительного отпуска

Минимальная продолжительность ежегодного основного отпуска — 24 календарных дня.

Для отдельных категорий она больше:

работники образования — до 56 дней ;

; лица с инвалидностью I–II групп — 30 дней , III группа — 26 дней ;

, III группа — ; несовершеннолетние — 31 день.

Дополнительные дни отпуска предусмотрены за вредные условия труда, особый характер выполняемой работы и т. д.

Общая продолжительность ежегодного основного и дополнительного отпусков:

не может превышать 59 календарных дней ,

, для работников подземных горных работ — до 69 дней.

Особенности во время военного положения

Во время военного положения законодательство предусматривает ограничения, в частности:

продолжительность ежегодного отпуска может быть ограничена до 24 дней в течение года;

в течение года; работодатель имеет право отказать в предоставлении отпуска , если работник привлечен к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры (исключения — отпуск в связи с беременностью, родами или уходом за ребенком до 3 лет);

, если работник привлечен к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры (исключения — отпуск в связи с беременностью, родами или уходом за ребенком до 3 лет); возможен отпуск без сохранения заработной платы без ограничения срока — по соглашению сторон;

без ограничения срока — по соглашению сторон; внутренне перемещенные лица или те, кто выехал за границу, могут воспользоваться до 90 дней отпуска без сохранения заработной платы — по заявлению.

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