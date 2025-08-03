Практика судов
  1. В Украине

Как оформить отпуск работникам во время военного положения – разъяснение юристов

07:55, 3 августа 2025
Во время действия военного положения возможны определенные ограничения относительно продолжительности и порядка предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска.
Как оформить отпуск работникам во время военного положения – разъяснение юристов
Источник фото: Andriyko Podilnyk / Unsplash
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Право на ежегодный оплачиваемый отпуск гарантируется законодательством Украины, и в случае ее непредоставления работодатель несет ответственность. В то же время во время действия военного положения возможны определенные ограничения относительно его продолжительности и порядка предоставления. Об этом сообщили в Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи.

Когда работник может воспользоваться ежегодным отпуском?

В первый год работы работник имеет право на ежегодный основной отпуск после 6 месяцев непрерывной работы.
Однако некоторые категории работников могут воспользоваться отпуском раньше. В частности:

  • женщины до или после отпуска в связи с беременностью и родами;
  • женщины с двумя и более детьми до 15 лет или с ребенком с инвалидностью;
  • лица с инвалидностью;
  • мужчины, чьи жены находятся в отпуске по беременности;
  • работники с путевками на санаторно-курортное лечение.

Полный перечень таких категорий определен в статье 10 Закона Украины «Об отпусках».

Продолжительность ежегодного основного и дополнительного отпуска

Минимальная продолжительность ежегодного основного отпуска — 24 календарных дня.
Для отдельных категорий она больше:

  • работники образования — до 56 дней;
  • лица с инвалидностью I–II групп — 30 дней, III группа — 26 дней;
  • несовершеннолетние — 31 день.

Дополнительные дни отпуска предусмотрены за вредные условия труда, особый характер выполняемой работы и т. д.
Общая продолжительность ежегодного основного и дополнительного отпусков:

  • не может превышать 59 календарных дней,
  • для работников подземных горных работ — до 69 дней.

Особенности во время военного положения

Во время военного положения законодательство предусматривает ограничения, в частности:

  • продолжительность ежегодного отпуска может быть ограничена до 24 дней в течение года;
  • работодатель имеет право отказать в предоставлении отпуска, если работник привлечен к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры (исключения — отпуск в связи с беременностью, родами или уходом за ребенком до 3 лет);
  • возможен отпуск без сохранения заработной платы без ограничения срока — по соглашению сторон;
  • внутренне перемещенные лица или те, кто выехал за границу, могут воспользоваться до 90 дней отпуска без сохранения заработной платы — по заявлению.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

консультация юриста юридические новости отпуск

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Не дали статус УБД, потому что были не все документы: Верховный Суд указал на недопустимость формального подхода при отказе в предоставлении статуса участника боевых действий

Мужчине отказали в предоставлении статуса участника боевых действий, формально сославшись на отсутствие документов, подтверждающих его непосредственное участие в боевых действиях — что решил Верховный Суд.

Отвязка окладов судей и прокуроров от прожиточного минимума нужна, чтобы создать предпосылки для повышения пенсий – в Раде объяснили цель закона об орудийных величинах

Орудийные величины для расчета окладов судей, прокуроров и других должностных лиц нужны для создания предпосылок для повышения пенсий – глава соцкомитета Рады Галина Третьякова.

Депутаты предлагают закрепить в Земельном кодексе безвозмездную передачу ОСМД в постоянное пользование земельных участков, на которых расположены их многоквартирные дома

Законопроектом предлагается внести изменения в Земельный кодекс относительно безвозмездной передачи в постоянное пользование объединениям совладельцев многоквартирных домов земельных участков, на которых расположены их многоквартирные дома.

Законопроекты о полиграфе для судей до сих пор находятся на рассмотрении в парламенте

Несмотря на отрицательное заключение Венецианской комиссии, в Верховной Раде все еще находятся на рассмотрении законопроекты о полиграфе для судей.

Аудит АРМА должен быть завершен до лета 2026 года – закон о реформе АРМА

Переходные положения предусматривают, что у Комиссии по аудиту, сформированной на основании предложений партнеров по развитию, будет 10 месяцев, чтобы принять заключение.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тетяна Спірідонова
    Тетяна Спірідонова
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Геннадій Кравчук
    Геннадій Кравчук
    суддя Північного апеляційного господарського суду