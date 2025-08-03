Як піти у відпустку працівникам під час воєнного стану – роз'яснення юристів

Право на щорічну оплачувану відпустку гарантується законодавством України, і у разі її ненадання роботодавець несе відповідальність. Водночас під час дії воєнного стану можливі певні обмеження щодо її тривалості та порядку надання. Про це повідомили у Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги.
Коли працівник може скористатися щорічною відпусткою?
У перший рік роботи працівник має право на щорічну основну відпустку після 6 місяців безперервної праці.
Однак деякі категорії працівників можуть скористатися відпусткою раніше. Зокрема:
Повний перелік таких категорій визначено у статті 10 Закону України «Про відпустки».
Тривалість щорічної основної та додаткової відпустки
Мінімальна тривалість щорічної основної відпустки — 24 календарні дні.
Для окремих категорій вона є більшою:
Додаткові дні відпустки передбачаються за шкідливі умови праці, особливий характер виконуваних робіт тощо. Загальна тривалість щорічної основної та додаткової відпусток:
Особливості під час воєнного стану
Під час воєнного стану законодавство передбачає обмеження, зокрема:
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