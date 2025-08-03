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Як піти у відпустку працівникам під час воєнного стану – роз'яснення юристів

07:55, 3 серпня 2025
Під час дії воєнного стану можливі певні обмеження щодо тривалості та порядку надання щорічної оплачуваної відпустки.
Як піти у відпустку працівникам під час воєнного стану – роз'яснення юристів
Джерело фото: Andriyko Podilnyk / Unsplash
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Право на щорічну оплачувану відпустку гарантується законодавством України, і у разі її ненадання роботодавець несе відповідальність. Водночас під час дії воєнного стану можливі певні обмеження щодо її тривалості та порядку надання. Про це повідомили у Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги.

Коли працівник може скористатися щорічною відпусткою?

У перший рік роботи працівник має право на щорічну основну відпустку після 6 місяців безперервної праці.

Однак деякі категорії працівників можуть скористатися відпусткою раніше. Зокрема:

  • жінки перед або після відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами;
  • жінки з двома і більше дітьми до 15 років або з дитиною з інвалідністю;
  • особи з інвалідністю;
  • чоловіки, чиї дружини перебувають у відпустці по вагітності;
  • працівники з путівками на санаторно-курортне лікування.

Повний перелік таких категорій визначено у статті 10 Закону України «Про відпустки».

Тривалість щорічної основної та додаткової відпустки

Мінімальна тривалість щорічної основної відпустки — 24 календарні дні.
Для окремих категорій вона є більшою:

  • працівники освіти — до 56 днів;
  • особи з інвалідністю І–ІІ груп — 30 днів, ІІІ група — 26 днів;
  • неповнолітні — 31 день.

Додаткові дні відпустки передбачаються за шкідливі умови праці, особливий характер виконуваних робіт тощо. Загальна тривалість щорічної основної та додаткової відпусток:

  • не може перевищувати 59 календарних днів,
  • для працівників підземних гірничих робіт — до 69 днів.

Особливості під час воєнного стану

Під час воєнного стану законодавство передбачає обмеження, зокрема:

  • тривалість щорічної відпустки може бути обмежена до 24 днів упродовж року;
  • роботодавець має право відмовити у наданні відпустки, якщо працівник залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури (винятки — відпустка у зв’язку з вагітністю, пологами або доглядом за дитиною до 3 років);
  • можлива відпустка без збереження зарплати без обмеження строку — за згодою сторін;
  • внутрішньо переміщені особи або ті, хто виїхав за кордон, можуть скористатися до 90 днів відпустки без збереження заробітної плати — за заявою.

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