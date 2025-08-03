Як піти у відпустку працівникам під час воєнного стану – роз'яснення юристів

Під час дії воєнного стану можливі певні обмеження щодо тривалості та порядку надання щорічної оплачуваної відпустки.

Джерело фото: Andriyko Podilnyk / Unsplash

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Право на щорічну оплачувану відпустку гарантується законодавством України, і у разі її ненадання роботодавець несе відповідальність. Водночас під час дії воєнного стану можливі певні обмеження щодо її тривалості та порядку надання. Про це повідомили у Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги.

Коли працівник може скористатися щорічною відпусткою?

У перший рік роботи працівник має право на щорічну основну відпустку після 6 місяців безперервної праці.

Однак деякі категорії працівників можуть скористатися відпусткою раніше. Зокрема:

жінки перед або після відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами;

жінки з двома і більше дітьми до 15 років або з дитиною з інвалідністю;

особи з інвалідністю;

чоловіки, чиї дружини перебувають у відпустці по вагітності;

працівники з путівками на санаторно-курортне лікування.

Повний перелік таких категорій визначено у статті 10 Закону України «Про відпустки».

Тривалість щорічної основної та додаткової відпустки

Мінімальна тривалість щорічної основної відпустки — 24 календарні дні.

Для окремих категорій вона є більшою:

працівники освіти — до 56 днів ;

; особи з інвалідністю І–ІІ груп — 30 днів , ІІІ група — 26 днів ;

, ІІІ група — ; неповнолітні — 31 день.

Додаткові дні відпустки передбачаються за шкідливі умови праці, особливий характер виконуваних робіт тощо. Загальна тривалість щорічної основної та додаткової відпусток:

не може перевищувати 59 календарних днів ,

, для працівників підземних гірничих робіт — до 69 днів.

Особливості під час воєнного стану

Під час воєнного стану законодавство передбачає обмеження, зокрема:

тривалість щорічної відпустки може бути обмежена до 24 днів упродовж року;

упродовж року; роботодавець має право відмовити у наданні відпустки , якщо працівник залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури (винятки — відпустка у зв’язку з вагітністю, пологами або доглядом за дитиною до 3 років);

, якщо працівник залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури (винятки — відпустка у зв’язку з вагітністю, пологами або доглядом за дитиною до 3 років); можлива відпустка без збереження зарплати без обмеження строку — за згодою сторін;

без обмеження строку — за згодою сторін; внутрішньо переміщені особи або ті, хто виїхав за кордон, можуть скористатися до 90 днів відпустки без збереження заробітної плати — за заявою.

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