Штучний інтелект підставив адвокатів: ChatGPT згенерував фейкові посилання на неіснуючі судові рішення

Трьох адвокатів у США притягнули до дисциплінарної відповідальності після того, як вони подали до суду документи з вигаданими посиланнями, згенерованими ChatGPT.

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У США трьох юристів відомої юридичної фірми Butler Snow LLP притягнуто до дисциплінарної відповідальності через подання до суду документів із вигаданими посиланнями на юридичні джерела, які були згенеровані ChatGPT. Це — один із найгучніших прикладів того, як штучний інтелект може стати джерелом професійних проблем для адвокатів, якщо використовувати його без належного контролю. Про це повідомляє Courthouse News.

Що сталося

Федеральний суддя Алабами Анна Манаско наклала санкції на адвокатів Метью Б. Рівза, Вільяма Дж. Кренфорда та Вільяма Р. Лансфорда. Вони працювали над справою колишнього керівника Департаменту пенітенціарної системи штату Джефферсона С. Данна. У поданих ними судових документах виявили фальшиві посилання на неіснуючі судові рішення — результати генерації штучного інтелекту.

Суддя заявила:

«Фабрикація юридичних джерел — це серйозне порушення, яке потребує жорсткого покарання».

У результаті:

адвокатам винесли публічне зауваження,

усунули від подальшої участі в справі,

передали матеріали до Адвокатської палати Алабами.

Згідно з матеріалами справи:

Рівз скористався ChatGPT для створення посилань, але не перевірив їхню достовірність;

Кренфорд «сліпо» вставив ці посилання до фінального тексту;

Лансфорд як керівник лише переглянув документи, але не перевірив правову основу, що є прямим порушенням адвокатської етики.

Юридична фірма Butler Snow визнала помилку та пояснила її так званими «галюцинаціями» ШІ — випадками, коли штучний інтелект генерує вигадані факти. Водночас фірма наголосила, що це був поодинокий інцидент у масштабах організації, яка налічує понад 400 адвокатів.

Що каже експерт

Джон Браунінг, колишній суддя Апеляційного суду Техасу та викладач права в Університеті Фолкнера, вбачає в цьому інциденті застереження для юристів по всьому світу:

«Адвокати мають обов’язок бути компетентними — це включає й розуміння можливостей та ризиків технологій. Не можна повністю покладатися на ШІ. Людина має залишатися в процесі».

Сам Браунінг згадує, як ChatGPT колись створив його біографію для конференції й повідомив, що він помер у 2018-му. Сьогодні він досліджує ризики використання ШІ у праві й не виключає, що технологія стане потужним інструментом — якщо її застосовувати з розумом.

Контекст справи та гроші

З 2021 року Butler Snow та особисто Лансфорд отримали від штату Алабама понад $40 млн державних коштів, зокрема понад $14 млн — лише у 2025 фінансовому році. Фірма представляє інтереси Департаменту пенітенціарної системи штату, який критикують через жахливі умови утримання в’язнів.

Що далі?

Представниця Адвокатської палати Алабами Мелісса Ворнке зазначила, що незалежно від наміру, адвокат зобов’язаний перевіряти факти та юридичні посилання перед поданням до суду. Використання ШІ не звільняє від відповідальності.

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