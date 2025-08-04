Искусственный интеллект подставил адвокатов: ChatGPT сгенерировал фейковые ссылки на несуществующие судебные решения

Три адвоката в США были привлечены к дисциплинарной ответственности после того, как они подали в суд документы с вымышленными ссылками, сгенерированными ChatGPT.

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В США трое юристов известной юридической фирмы Butler Snow LLP привлечены к дисциплинарной ответственности за подачу в суд документов с вымышленными ссылками на юридические источники, сгенерированными ChatGPT. Это — один из самых ярких примеров того, как искусственный интеллект может стать источником профессиональных проблем для адвокатов при его использовании без должного контроля. Об этом сообщает Courthouse News.

Что произошло

Федеральный судья Алабамы Анна Манаско наложила санкции на адвокатов Мэттью Б. Ривза, Уильяма Дж. Кранфорда и Уильяма Р. Лансфорда. Они работали над делом бывшего главы Департамента пенитенциарной системы штата Джефферсона С. Данна. В поданных ими судебных документах были обнаружены поддельные ссылки на несуществующие судебные решения — результат генерации искусственного интеллекта.

Судья заявила:

«Фальсификация юридических источников — это серьезное нарушение, которое требует серьезного наказания».

В результате:

адвокатам вынесли публичное замечание,

отстранили от дальнейшего участия в деле,

передали материалы в Коллегию адвокатов Алабамы.

Согласно материалам дела:

Ривз использовал ChatGPT для создания ссылок, но не проверил их достоверность;

Кранфорд «вслепую» вставил эти ссылки в финальный текст;

Лансфорд, как руководящий партнер, лишь бегло просмотрел документы, но не проверил юридические основания — что является прямым нарушением адвокатской этики.

Юридическая фирма Butler Snow признала ошибку и объяснила ее так называемыми «галлюцинациями» ИИ — случаями, когда искусственный интеллект генерирует вымышленные факты. При этом компания подчеркнула, что это был единичный инцидент в рамках всей организации, насчитывающей более 400 юристов.

Что говорит эксперт

Джон Браунинг, бывший судья Апелляционного суда Техаса и преподаватель права в Университете Фолкнера, считает этот случай предупреждением для юристов во всем мире:

«Адвокаты обязаны быть компетентными — это включает в себя понимание как возможностей, так и рисков технологий. Нельзя полностью полагаться на ИИ. Человек должен оставаться в процессе».

Браунинг вспоминает, как ChatGPT однажды создал его биографию для конференции и… сообщил, что он умер в 2018 году. Сейчас он исследует риски использования ИИ в праве и считает, что технология может быть мощным инструментом — если применять ее с умом.

Контекст дела и деньги

С 2021 года Butler Snow и лично Лансфорд получили от штата Алабама более $40 млн бюджетных средств, в том числе более $14 млн — только в 2025 финансовом году. Фирма представляет интересы Департамента пенитенциарной системы штата, который критикуют за ужасные условия содержания заключенных.

Что дальше?

Представительница Коллегии адвокатов Алабамы Мелисса Ворнке заявила, что независимо от намерений, адвокат обязан проверять факты и юридические ссылки перед подачей документов в суд. Использование ИИ не освобождает от ответственности.

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