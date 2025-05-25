Американський медіахолдинг Ziff Davis звинуватив OpenAI у крадіжці текстів для навчання ChatGPT

Медіагігант подав до суду на OpenAI через незаконне використання статей для ChatGPT.

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Американський медіагігант Ziff Davis, якому належать понад 45 цифрових медіабрендів по всьому світу, подав до федерального суду штату Делавер позов проти компанії OpenAI. Видавець звинувачує розробника ChatGPT у систематичному порушенні авторських прав — без згоди та ліцензій використовував його контент для навчання своїх мовних моделей. Про це повідомляє Courthouse News.

Як зазначається в позовній заяві, OpenAI копіювала і зберігала великі обсяги текстових матеріалів Ziff Davis у своїх дата-сховищах з метою тренування великих мовних моделей (LLM), таких як GPT. За словами компанії, ці дії не лише завдали фінансових збитків, а й підірвали репутацію її медіабрендів.

«OpenAI водночас навмисно використовує наш контент без дозволу та намагається створити ринок для його ліцензування. Це дволика стратегія», — йдеться в позові.

Ziff Davis стверджує, що OpenAI позбавив його можливості заробляти на власному контенті через рекламу, продажі та партнерські програми. Крім того, штучний інтелект приписує брендам компанії фрази та матеріали, які ті ніколи не публікували, або навпаки — видає їхній контент за чужий.

Медіахолдинг також звинувачує OpenAI у тому, що для навчання ChatGPT компанія свідомо збирала лише контент, відібраний людьми (зокрема з платформ, як Reddit), що має високий рівень довіри, експертності й авторитету. Це дозволило створити продукт високої якості — але без дозволу авторів використаних матеріалів.

«OpenAI побудувала свої моделі та фінансовий успіх на піратстві захищеного контенту», — наголосили представники позивача.

Що таке Ziff Davis і чому справа резонансна

Ziff Davis є одним із найбільших цифрових видавців США, його портфоліо охоплює сайти у сферах здоров’я, технологій, розваг, ігор та споживчих оглядів. Серед брендів: PCMag, CNET, IGN, Lifehacker, ZDNET, What to Expect, MedPage Today та інші. У компанії зареєстровано понад 1,3 мільйона авторських прав у Бюро з авторського права США.

Ziff Davis вимагає компенсацію у розмірі до $150 000 за кожен випадок порушення авторського права. Його інтереси в суді представляє юридична фірма Benesch, Friedlander, Coplan & Aronoff.

Позов подано на тлі зростання хвилі юридичних претензій до AI-компаній з боку медіа, письменників, художників і навіть Ілона Маска, який сам звинуватив OpenAI у відході від початкової некомерційної місії.

OpenAI також фігурує у схожих судових справах, зокрема — у позові від The New York Times, суд за яким триває в Нью-Йорку. Тоді компанія намагалася добитися закриття справи, посилаючись на принцип «добросовісного використання», але суд цю аргументацію відхилив.

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