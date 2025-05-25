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Рішення щодо наступного раунду переговорів із РФ ухвалить Володимир Зеленський — у МЗС назвали ключову умову

12:17, 25 травня 2025
Україна очікує на виконання домовленостей, досягнутих під час попередньої зустрічі у Стамбулі, зокрема — щодо обміну полоненими.
Рішення щодо наступного раунду переговорів із РФ ухвалить Володимир Зеленський — у МЗС назвали ключову умову
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Наступний раунд перемовин із Росією залежить від виконання домовленостей, досягнутих під час попередньої зустрічі у Стамбулі. Про це заявив перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця.

Він зазначив, що рішення щодо участі України у наступному раунді переговорів із Росією ухвалюватиме Президент Володимир Зеленський.

Україна очікує на виконання домовленостей, досягнутих під час попередньої зустрічі у Стамбулі, зокрема — щодо обміну полоненими.

«Ми подивимося, як буде реалізовано наша домовленість в Стамбулі про обмін нашими людьми. Це одна із умов, щоб побачити, наскільки спроможна та сторона, це важливо», — наголосив Кислиця.

Тим часом росЗМІ повідомляють, що місцем проведення другого раунду переговорів знову може стати Стамбул. При цьому Кремль відмовився від варіанту з Ватиканом як нейтральним майданчиком для діалогу.

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