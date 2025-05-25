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У Запорізькій області чоловік убив сусіда через $62 тисячі — отримав 15 років тюрми

14:05, 25 травня 2025
Зловмисник застрелив підприємця у безлюдному місці, викрав його авто та гроші, а тіло сховав на території закинутого заводу.
У Запорізькій області чоловік убив сусіда через $62 тисячі — отримав 15 років тюрми
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У Запорізькій області до 15 років тюрми засуджено чоловіка, який вбив сусіда через гроші. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Так, колегією суддів Олександрівського районного суду м. Запоріжжя визнано винним 62-річного мешканця Бердянська в розбійному нападі, умисному вбивстві із корисливих мотивів, заволодінні транспортним засобом та незаконному поводженні зі зброєю (ч. 4 ст. 187, п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 289 КК, ч. 1 ст. 263 КК України).

Прокурори в суді довели, що у вересні 2020 року чоловік дізнався, що підприємець, який по сусідству з ним будував мініготель, отримав велику суму коштів від продажу одного зі своїх автомобілів.

Спланувавши злочин, він під вигаданим приводом запросив сусіда на зустріч у безлюдне місце, де з пістолета застрелив його.

Надалі заволодів автомобілем потерпілого, грошима у сумі понад 62 тисячі доларів та іншими матеріальними цінностями, які були при ньому.

Після вбивства сховав тіло разом зі знаряддям злочину на території покинутого заводу в Бердянську.

Вироком суду чоловіка засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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