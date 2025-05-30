Александр Федиенко ответил, не будет ли разрешение на выезд мужчинам 23-24 лет стимулировать отток граждан за границу

«У нас огромная проблема, когда отец не может выехать к своему сыну из-за каких-то ограничений», заявил член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности Федиенко.

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Как известно, член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский 29 мая заявил об обсуждении депутатами идеи о предоставлении разрешения на выезд за границу мужчинам до 23-24 лет. По его словам, это обеспечит возможность студентам, обучающимся за границей, общаться с родными.

На данный момент неизвестно, почему этот вопрос заинтересовал депутатов именно в 2025 году.

При этом, согласно данным декларации, у Федора Вениславского двое сыновей. По данным портала parlament.ua, младший сын народного депутата, Андрей Вениславский, родился в 2004 году, то есть ему исполнится 21 год.

В свою очередь, другой член комитета по нацбезопасности Александр Федиенко в эфире новостного канала «НовиниLive» рассказал, что разрешение на выезд таким мужчинам – это его идея.

«Действительно, месяц назад я поднял этот вопрос в нашей фракции, когда родители юношей, достигших 17-летнего возраста, вывозят их из Украины, они поступают в зарубежные учебные заведения, там социализируются, и вернуться в Украину после этого невозможно.

Плюс, у нас огромная проблема, когда отец не может выехать к своему сыну из-за каких-то ограничений. Поэтому я поднял этот вопрос, что нам нужно эту пропасть как-то разорвать», — отметил Федиенко.

«Мы говорим о юноше, который поступил в учебное заведение за границей, мы должны это заведение валидировать, чтобы не было мошенничества. Поэтому нужно разрешить, чтобы этот юноша до 23 лет имел беспрепятственную возможность выехать и въехать», — указал он.

В свою очередь, ведущие отметили, что, действительно, возможно, нужно предоставить разрешение на пересечение границы 17-18-летним мужчинам, но 23-24 года – это предмобилизационный возраст. «Получается, мы, наоборот, стимулируем их выехать перед тем, как они достигнут мобилизационного возраста. Непонятно, в чем логика», — указал ведущий.

На это Федиенко ответил, что «в Комитете этот вопрос не обсуждался».

«Лично я, как народный депутат, инициировал обсуждение вопроса относительно возраста 17-23. После 23 речь не идет. И сугубо для той категории населения, которое обучается в зарубежных учебных заведениях. Мы еще не определились, как это будет в законе, до 22 или 23 лет», — добавил он.

Следует отметить, что Александр Федиенко не декларировал в последних декларациях своих членов семьи, а в открытых источниках отсутствуют данные о том, есть ли у него дети или внуки.

Автор: Наталя Мамченко

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